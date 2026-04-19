Трамп заявив про перехоплення підсанкційного іранського судна, що намагалося прорвати морську блокаду США

Підсанкційний іранський корабель намагався прорвати американську блокаду, повідомив президент США Дональд Трамп.

"Сьогодні вантажне судно під іранським прапором під назвою Touska, майже 900 футів завдовжки та вагою майже як авіаносець, спробувало пройти повз нашу морську блокаду, і це закінчилося невдало", – написав він у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, есмінець ВМС США USS Spruance перехопив вантажне судно в Оманській затоці та завчасно попередив їх про зупинку.

Проте іранський екіпаж відмовився слухати, тому корабель ВМС США зупинив їх одразу, пробивши діру в машинному відділенні.

"Наразі судно знаходиться під опікою морської піхоти США. Touska перебуває під санкціями Міністерства фінансів США через попередню історію незаконної діяльності. Ми маємо повну опіку над кораблем і дивимося, що на борту!", – зазначив американський президент.

Як повідомлялося, у результаті американської блокади повністю зупинено торгівлю Ірану морем, повідомило Центральне командування ПСО США на Близькому Сході (CENTCOM).

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116433000897070863