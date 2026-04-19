Інтерфакс-Україна
Події
22:58 19.04.2026

Трамп заявив про перехоплення підсанкційного іранського судна, що намагалося прорвати морську блокаду США

Підсанкційний іранський корабель намагався прорвати американську блокаду, повідомив президент США Дональд Трамп.

"Сьогодні вантажне судно під іранським прапором під назвою Touska, майже 900 футів завдовжки та вагою майже як авіаносець, спробувало пройти повз нашу морську блокаду, і це закінчилося невдало", – написав він у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, есмінець ВМС США USS Spruance перехопив вантажне судно в Оманській затоці та завчасно попередив їх про зупинку.

Проте іранський екіпаж відмовився слухати, тому корабель ВМС США зупинив їх одразу, пробивши діру в машинному відділенні.

"Наразі судно знаходиться під опікою морської піхоти США. Touska перебуває під санкціями Міністерства фінансів США через попередню історію незаконної діяльності. Ми маємо повну опіку над кораблем і дивимося, що на борту!", – зазначив американський президент.

Як повідомлялося, у результаті американської блокади повністю зупинено торгівлю Ірану морем, повідомило Центральне командування ПСО США на Близькому Сході (CENTCOM).

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116433000897070863

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:32 19.04.2026
Іран відмовився від другого раунду переговорів зі США – ЗМІ

Іран відмовився від другого раунду переговорів зі США – ЗМІ

18:26 19.04.2026
Венс очолить переговорну групу США в Пакистані – ЗМІ

Венс очолить переговорну групу США в Пакистані – ЗМІ

15:53 19.04.2026
Трамп знову пригрозив Ірану ударами по мостах і електростанціях

Трамп знову пригрозив Ірану ударами по мостах і електростанціях

15:48 19.04.2026
Переговорники США в понеділок прибудуть до Пакистану для переговорів з Іраном – Трамп

Переговорники США в понеділок прибудуть до Пакистану для переговорів з Іраном – Трамп

13:27 19.04.2026
Блокада ВМС США повністю зупинила морську торгівлю Ірану – CENTCOM

Блокада ВМС США повністю зупинила морську торгівлю Ірану – CENTCOM

06:50 19.04.2026
Папа Лев XIV заявив, що не зацікавлений у суперечці з Трампом щодо війни в Ірані – ЗМІ

Папа Лев XIV заявив, що не зацікавлений у суперечці з Трампом щодо війни в Ірані – ЗМІ

12:17 18.04.2026
В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

11:44 18.04.2026
Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

08:38 18.04.2026
Китай розглядає можливість взяти під контроль або сприяти зниженню рівня збагаченого урану Ірану — ЗМІ

Китай розглядає можливість взяти під контроль або сприяти зниженню рівня збагаченого урану Ірану — ЗМІ

07:51 18.04.2026
Іран заявив про значні розбіжності зі США щодо умов потенційної угоди та припинення вогню

Іран заявив про значні розбіжності зі США щодо умов потенційної угоди та припинення вогню

