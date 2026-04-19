Іран відмовився від другого раунду переговорів зі США – ЗМІ

Іран відмовився від проведення другого раунду мирних переговорів зі США через "надмірні вимоги" Вашингтона та тривалу морську блокаду, повідомляє Sky News з посиланням на іранські джерела.

Як пишуть іранські ЗМІ, відсутність представників Тегерана на переговорах пов'язана з "надмірними вимогами Вашингтона, нереалістичними очікуваннями, постійними змінами позицій, повторюваними суперечностями та тривалою морською блокадою".

Ця новина з'явилася після того, як президент США Дональд Трамп заявив про новий раунд "переговорів" з Тегераном.

Віце-президент США Джей Ді Венс був призначений главою делегації, яка мала прибути до Пакистану в понеділок.

Раніше Трамп попередив, що він "виведе з ладу" електростанції та мости Ірану, якщо він не погодиться на угоду.