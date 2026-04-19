Інтерфакс-Україна
Події
21:26 19.04.2026

Партія експрезидента Болгарії Радева, що виступає проти допомоги Україні, лідирує на виборах – ЗМІ

1 хв читати
Партія колишнього президента Болгарії Румена Радева, який виступає проти допомоги Україні, лідирує на парламентських виборах, про що свідчать дані екзитполів, передає Reuters.

За попередніми оцінками екзитполів, "Прогресивна Болгарія" набирає 37,5% голосів, значно випереджаючи ГЕРБ колишнього прем'єра Бойка Борисова з 16,2%.

У ході кампанії партія Радева виступала за боротьбу з корупцією та подолання політичної нестабільності. Водночас для формування уряду, як очікується, їй будуть потрібні партнери з коаліції.

 

Теги: #вибори #болгарія #радев

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА