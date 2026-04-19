Партія експрезидента Болгарії Радева, що виступає проти допомоги Україні, лідирує на виборах – ЗМІ

Партія колишнього президента Болгарії Румена Радева, який виступає проти допомоги Україні, лідирує на парламентських виборах, про що свідчать дані екзитполів, передає Reuters.

За попередніми оцінками екзитполів, "Прогресивна Болгарія" набирає 37,5% голосів, значно випереджаючи ГЕРБ колишнього прем'єра Бойка Борисова з 16,2%.

У ході кампанії партія Радева виступала за боротьбу з корупцією та подолання політичної нестабільності. Водночас для формування уряду, як очікується, їй будуть потрібні партнери з коаліції.