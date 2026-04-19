20:53 19.04.2026

Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

Якщо у країн Близького Сходу є drone deal з Україною, в який входять морські дрони, тоді все може з'явитися, заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливість появи українських дронів в Ормузькій протоці.

"Допомогти, експертиза – так. Також, якщо у Близькосхідних країн є наш drone deal, туди морські дрони наші входять, тому все може з'явитися. Щодо захисту, можемо з'явитися. Щодо конвою – можемо допомагати", – сказав Зеленський у інтерв'ю для національного телемарафону у неділю.

