Зеленський обговорить із Мадяром повернення Угорщиною грошей Ощадбанку

Україна хотіла би повернути гроші Ощадбанку, які були затримані, це планується обговорити з лідером партії "Тиса", яка перемогла на виборах в Угорщині, Петером Мадяром, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Гроші хотіли би повернути, будемо говорити з Мадяром. Ці гроші Орбан вкрав", – сказав Зеленський у інтерв'ю для національного телемарафону у неділю.

Як повідомлялось, 5 березня в Угорщині під час спецоперації Центру боротьби з тероризмом (TEK) на одній із АЗС на автомагістралі М5 було затримано два українські інкасаторських автомобілі, що перевозили $40 млн, EUR35 млн та 9 кг золота. Також було затримано сімох інкасаторів, яких пізніше було звільнено та переправлено до України.

Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службових автомобілів Ощадбанку на території Угорщини.

Зеленський назвав затримання інкасаційного конвою Ощадбанку в Угорщині актом бандитизму. 9 березня до МЗС України було викликано посла Угорщини в Україні Антала Гейзера, де йому було виказано рішучій протест через захоплення заручників та цінностей.

12 березня повідомлялося, що інкасаторські автомобілі державного Ощадбанку, які були незаконно затримані в Угорщині, в четвер передані представникам Ощадбанку та українським дипломатам. Водночас, грошові кошти та цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота все ще залишаються незаконно затриманими в Угорщині.