Інтерфакс-Україна
Події
20:43 19.04.2026

РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

1 хв читати
Фото: https://www.president.gov.ua/

Росії потрібна велика мобілізація для того, щоб повторити великий наступ на Україну або зробити паралельний наступ туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Для чого робити мобілізацію таку велику? Варіант А – для того, щоб повторити наступ, великий наступ на Україну. Варіант Б – для того, щоб менше витрат і менше зусиль. І зробити паралельний наступ туди, де можна обмежуватись меншою кількістю бойових сил. Чому? Тому що так чи інша держава, наприклад, Балтія, не готова к сильному протистоянню. Через те, що вони маленькі, а не через те, що вони не сміливі, а русскі сміливі", – сказав Зеленський у інтерв'ю для національного телемарафону у неділю.

Щодо напрямку наступу, президент зазначив, що у росіян є кілька варіантів.

"І тут питання, він (Путін – ІФ-У) дивиться, а що відбувається з країнами НАТО. І думаю, що вибір саме через це. Чи будуть вони підключатись, чи не будуть", – зауважив Зеленський.

Він наголосив, що країнам НАТО необхідно об'єднуватись і відповідати на те, що потенційно може зробити Путін.

"А інакше не буде в них союзу просто більше", – заявив глава держави.

Теги: #мобілізація #зеленський #рф

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА