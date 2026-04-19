20:38 19.04.2026
Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему – Зеленський
Фото: НГУ
Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему ППО, це реалістично, проте є питання в складових, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Нам потрібно за рік створити свою антибалістичну систему. Це реалістично, але дуже складно. Питання в складових", – сказав Зеленський у інтерв'ю для національного телемарафону у неділю.
Він повідомив, що обговорював це з ключовими країнами Європи.