20:38 19.04.2026

Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему – Зеленський

Фото: НГУ

Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему ППО, це реалістично, проте є питання в складових, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Нам потрібно за рік створити свою антибалістичну систему. Це реалістично, але дуже складно. Питання в складових", – сказав Зеленський у інтерв'ю для національного телемарафону у неділю.

Він повідомив, що обговорював це з ключовими країнами Європи.

Теги: #ппо #зеленський #антибалістика

