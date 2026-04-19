Інтерфакс-Україна
Події
20:33 19.04.2026

Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

1 хв читати
Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Українську зброю необхідно спочатку експортувати на фронт, а потім у будь-яких з партнерських країн, але пріоритет надається країнам, які найбільші допомагали Україні, заявив президент Володимир Зеленський.

"Будь ласка, все на наш фронт. А після цього в будь-яку із партнерських країн, але пріоритет наступний – країни, найбільші донатори. Країни, які нам допомагали весь час війни", – сказав Зеленський у інтерв'ю для національного телемарафону у неділю.

Теги: #зброя #зеленський #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:53 19.04.2026
Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

20:48 19.04.2026
Зеленський обговорить із Мадяром повернення Угорщиною грошей Ощадбанку

20:43 19.04.2026
РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

20:38 19.04.2026
Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему – Зеленський

20:32 19.04.2026
У drone deal буде мінімум 10 договорів про експорт української зброї – Зеленський

20:16 19.04.2026
Зеленський анонсував нові домовленості щодо безпекової співпраці з партнерами, зокрема, з Індією

19:35 19.04.2026
Зеленський і Стубб обговорили посилення безпеки на тлі ситуації на фронті та в Ірані

19:10 18.04.2026
Стрілець в Києві використовував зареєстровану зброю – Клименко

19:42 17.04.2026
Зеленський: Ми всі маємо працювати разом, щоб прибрати загрози в Ормузі

19:36 17.04.2026
Зеленський після доповіді Сирського: Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь

ВАЖЛИВЕ

Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

Зеленський обговорить із Мадяром повернення Угорщиною грошей Ощадбанку

РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему – Зеленський

У drone deal буде мінімум 10 договорів про експорт української зброї – Зеленський

ОСТАННЄ

З початку доби неділі на фронті відбулось 166 бойових зіткнень – Генштаб

Трамп заявив про перехоплення підсанкційного іранського судна, що намагалося прорвати морську блокаду США

Іран відмовився від другого раунду переговорів зі США – ЗМІ

Партія експрезидента Болгарії Радева, що виступає проти допомоги Україні, лідирує на виборах – ЗМІ

Глава МВС зробить кадрові висновки по всій вертикалі щодо теракту в Києві – Зеленський

Троє постраждалих в Ізюмі через обстріл з РСЗВ – поліція

Генсек РЄ про теракт в Києві: Українці заслуговують на припинення насильства

Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, постраждали двоє людей

Правоохоронці затримали нетверезого 23-річного стрілка в Чернігові – поліція

Голова Нацполіції про чоловіка, який скоїв теракт: не можна сказати, що він був на українській позиції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА