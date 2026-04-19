Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

Українську зброю необхідно спочатку експортувати на фронт, а потім у будь-яких з партнерських країн, але пріоритет надається країнам, які найбільші допомагали Україні, заявив президент Володимир Зеленський.

"Будь ласка, все на наш фронт. А після цього в будь-яку із партнерських країн, але пріоритет наступний – країни, найбільші донатори. Країни, які нам допомагали весь час війни", – сказав Зеленський у інтерв'ю для національного телемарафону у неділю.