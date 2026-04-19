У drone deal буде мінімум 10 договорів про експорт української зброї – Зеленський

У drone deal буде мінімум 10 договорів про експорт української зброї, а також про будівництво ліній виробництва як в Україні, так і в інших державах, заявив президент України Володимир Зеленський.

"В цьому дрон-ділу буде 10, як мінімум, різних договорів про той чи інший експорт української зброї, будівництво наших ліній виробництва, як в Україні, так і в інших державах, це також частина експорту, нові технології, які ми розробляємо разом з цією чи іншою державою, де вони інвестують", – сказав Зеленський у інтерв'ю для національного телемарафону у неділю.

Президент зазначив, що є вже домовленість про фінансування на рік відповідного об'єму зброї. Він також додав, що усього є запити від 11 країн усього регіону Близького Сходу.