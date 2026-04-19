Президент України Володимир Зеленський анонсував нові домовленості щодо безпекової співпраці з партнерами, зокрема, з Індією.

"Наступного тижня ми готуємо важливі новини щодо нашої безпекової співпраці з партнерами. Рустем Умєров працює з відповідними країнами, вже є домовленість про безпекову співпрацю з Індією. Аналізуємо, що були документи. Рустем щойно доповів мені деталь", – сказав президент у вечірньому відеозверненні в неділю.

Він підкреслив, що протиповітряна оборона для України, підтримка армії, забезпечення оборони залишаються незмінним пріоритетом. За його словами, буде більше безпекових домовленостей.

Також, каже Зеленський, Україна готується до нової роботи з європейськими партнерами, щоб розблокувати пакет підтримки для України, який вже був ухвалений, але досі не почав надходити.

"Важливо розблокувати", – наголосив він.

Разом з тим, додає президент, попри послаблення американських нафтових санкцій проти РФ українські далекобійні санкції продовжують працювати.

"Кожен долар від нафти тільки налаштовує Росію воювати далі. Але навіть цими грошима вони все одно не вирішать проблем. Наші далекобійні санкції продовжують працювати", – каже він.

Президент зазначив, що тільки за березень російські нафтові втрати від української далекобійності оцінюються щонайменше у 2 млрд 300 млн доларів.