20:02 19.04.2026

Глава МВС зробить кадрові висновки по всій вертикалі щодо теракту в Києві – Зеленський

Глава МВС зробить кадрові висновки по всій вертикалі щодо теракту в Києві – Зеленський
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зробить кадрові висновки по всій вертикалі щодо теракту в Києві в суботу, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Міністр зробить кадрові висновки по всій вертикалі. Треба переглянути і протоколи реагування на такі ситуації, а також добору та навчання патрулю. Вже є кримінальне провадження. Щодо цього факту буде повна перевірка роботи патрульних. Вони повинні були діяти у тих обставинах", – сказав він у відеозверненні в неділю ввечері.

За словами президента, станом на восьму вечора в лікарнях перебувають восьмеро людей, які були поранені. Одна людина вкрай в важкому стані. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Також Зеленський каже, що Державне бюро розслідувань (ДБР) займається цією справою. Розслідування щодо нападу і перевірку всіх фактів щодо вбивців, його стану, отримання ним зброї ведуть разом Служба безпеки України та Національна поліція України.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:32 19.04.2026
Генсек РЄ про теракт в Києві: Українці заслуговують на припинення насильства

Генсек РЄ про теракт в Києві: Українці заслуговують на припинення насильства

18:40 19.04.2026
Голова Нацполіції про чоловіка, який скоїв теракт: не можна сказати, що він був на українській позиції

Голова Нацполіції про чоловіка, який скоїв теракт: не можна сказати, що він був на українській позиції

17:45 19.04.2026
Голова Нацполіціі щодо теракту 18 квітня: поліцейські спочатку виїжджали на побутовий конфлікт зі сваркою

Голова Нацполіціі щодо теракту 18 квітня: поліцейські спочатку виїжджали на побутовий конфлікт зі сваркою

17:44 19.04.2026
Рапорт про звільнення начальника департаменту патрульної поліції Жукова не треба задовольняти, вважає Віталій Кім

Рапорт про звільнення начальника департаменту патрульної поліції Жукова не треба задовольняти, вважає Віталій Кім

17:09 19.04.2026
Керівник патрульної поліції заявив, що подав рапорт про звільнення після теракту 18 квітня

Керівник патрульної поліції заявив, що подав рапорт про звільнення після теракту 18 квітня

14:39 19.04.2026
Глава МВС після теракту 18 квітня анонсував кадрові рішення, виключив масові перевірки власників зброї

Глава МВС після теракту 18 квітня анонсував кадрові рішення, виключив масові перевірки власників зброї

10:43 19.04.2026
Очільник МВС доручив провести розслідування дій поліцейських під час теракту в Києві

Очільник МВС доручив провести розслідування дій поліцейських під час теракту в Києві

18:20 18.04.2026
Стрільця в Києві ліквідували під час затримання – Клименко

Стрільця в Києві ліквідували під час затримання – Клименко

18:18 16.04.2026
Голова МВС про завдання на Одещині: "Придністровська" ділянка і забезпечення вогневих груп прикордонників

Голова МВС про завдання на Одещині: "Придністровська" ділянка і забезпечення вогневих груп прикордонників

12:15 16.04.2026
Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

ВАЖЛИВЕ

Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

Зеленський обговорить із Мадяром повернення Угорщиною грошей Ощадбанку

РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему – Зеленський

Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

ОСТАННЄ

З початку доби неділі на фронті відбулось 166 бойових зіткнень – Генштаб

Трамп заявив про перехоплення підсанкційного іранського судна, що намагалося прорвати морську блокаду США

Іран відмовився від другого раунду переговорів зі США – ЗМІ

Партія експрезидента Болгарії Радева, що виступає проти допомоги Україні, лідирує на виборах – ЗМІ

Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

Зеленський обговорить із Мадяром повернення Угорщиною грошей Ощадбанку

РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему – Зеленський

Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

У drone deal буде мінімум 10 договорів про експорт української зброї – Зеленський

