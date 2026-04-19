Глава МВС зробить кадрові висновки по всій вертикалі щодо теракту в Києві – Зеленський

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зробить кадрові висновки по всій вертикалі щодо теракту в Києві в суботу, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Міністр зробить кадрові висновки по всій вертикалі. Треба переглянути і протоколи реагування на такі ситуації, а також добору та навчання патрулю. Вже є кримінальне провадження. Щодо цього факту буде повна перевірка роботи патрульних. Вони повинні були діяти у тих обставинах", – сказав він у відеозверненні в неділю ввечері.

За словами президента, станом на восьму вечора в лікарнях перебувають восьмеро людей, які були поранені. Одна людина вкрай в важкому стані. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Також Зеленський каже, що Державне бюро розслідувань (ДБР) займається цією справою. Розслідування щодо нападу і перевірку всіх фактів щодо вбивців, його стану, отримання ним зброї ведуть разом Служба безпеки України та Національна поліція України.