Інтерфакс-Україна
Події
19:45 19.04.2026

Троє постраждалих в Ізюмі через обстріл з РСЗВ – поліція

1 хв читати
Троє постраждалих в Ізюмі через обстріл з РСЗВ – поліція

Російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Ізюм (Харківська обл), зафіксовано влучання в будівлю лазні, є постраждалі.

"Пошкоджено приміщення закладу та автомобіль. Внаслідок обстрілу тілесні ушкодження отримали троє людей – жінка 1990 року народження та чоловіки 1961 і 1993 років народження", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

 

Теги: #постраждалі #харківська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:07 19.04.2026
Одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області

18:57 18.04.2026
Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

13:28 18.04.2026
Чоловік загинув, жінка важко поранена через детонацію fpv-дрона в прикордонній Козачій Лопані

09:08 18.04.2026
У Краматорську внаслідок російського удару поранено двох людей, пошкоджено житлові будинки – ДСНС

09:03 18.04.2026
Семеро людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби – Синєгубов

08:47 18.04.2026
ДСНС: У Запоріжжі внаслідок комбінованого обстрілу РФ постраждала жінка, виникли пожежі

15:01 17.04.2026
Одна людина загинула, ще дві – поранені через атаку дрона на Дніпропетровщині – ОВА

14:25 17.04.2026
ОВА: У Запоріжжя вже семеро постраждалих від вранішнього ворожого удару, серед них – дитина

12:01 17.04.2026
Вже 36 постраждалих в Одесі через ракетно-дронову атаку 15-16 квітня – ОВА

11:06 17.04.2026
У Запоріжжі вже 10 постраждалих через ворожу атаку 16 квітня – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА