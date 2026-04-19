Троє постраждалих в Ізюмі через обстріл з РСЗВ – поліція

Російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Ізюм (Харківська обл), зафіксовано влучання в будівлю лазні, є постраждалі.

"Пошкоджено приміщення закладу та автомобіль. Внаслідок обстрілу тілесні ушкодження отримали троє людей – жінка 1990 року народження та чоловіки 1961 і 1993 років народження", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.