Зеленський і Стубб обговорили посилення безпеки на тлі ситуації на фронті та в Ірані

Зустріч Зеленського та Стубба у вересні 2025 в Києві | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб обговорили можливості посилення безпеки на тлі тривалої ситуації на українському фронті та війну в Ірані.

"Дякую президенту Фінляндії Александру Стуббу за як завжди змістовну розмову. Обговорили ситуацію на фронті в Україні та виклики через війну в Ірані й наші можливості посилити безпеку", – написав президент в Телеграмі.

Зеленський додав, що також говорили про стан дипломатичної роботи з Америкою та роботу з європейськими інституціями.

Водночас Стубб в своєму Х написав, що в ході розмови з Зеленським отримав огляд ситуації на передовій в Україні та погляд українського президента на вплив війни в Ірані на Україну. Він зазначив, що поінформував Зеленського про свої обговорення у Йорданії.

Стубб додав, що вони також обговорили європейську безпеку та те, як можна зміцнити її разом, а також європейське майбутнє України.