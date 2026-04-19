Зеленський і Стубб обговорили посилення безпеки на тлі ситуації на фронті та в Ірані
Президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб обговорили можливості посилення безпеки на тлі тривалої ситуації на українському фронті та війну в Ірані.
"Дякую президенту Фінляндії Александру Стуббу за як завжди змістовну розмову. Обговорили ситуацію на фронті в Україні та виклики через війну в Ірані й наші можливості посилити безпеку", – написав президент в Телеграмі.
Зеленський додав, що також говорили про стан дипломатичної роботи з Америкою та роботу з європейськими інституціями.
Водночас Стубб в своєму Х написав, що в ході розмови з Зеленським отримав огляд ситуації на передовій в Україні та погляд українського президента на вплив війни в Ірані на Україну. Він зазначив, що поінформував Зеленського про свої обговорення у Йорданії.
Стубб додав, що вони також обговорили європейську безпеку та те, як можна зміцнити її разом, а також європейське майбутнє України.