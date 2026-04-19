19:32 19.04.2026

Генсек РЄ про теракт в Києві: Українці заслуговують на припинення насильства

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе, коментуючи здійснений теракт у Києві в суботу, заявив, що українці заслуговують на припинення насильства.

"Від одного трагічного дня до іншого в Україні. Мої думки з жертвами вчорашньої стрілянини в житловому районі та з усіма, хто постраждав від цього тривалого насильства. Український народ заслуговує на припинення насильства", – написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялося, у Голосіївському районі Києва 18 квітня сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло 6 людей. Поліція проводила спецоперацію із затримання нападника, під час якої його було ліквідовано.

За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом – у Голосіївському районі столиці. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.

 

