Інтерфакс-Україна
19:04 19.04.2026

Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, постраждали двоє людей

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські військові в неділю обстріляли понад 20 разів два райони Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали дві людини, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей дістали поранень. Понад 20 разів протягом дня ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією", – написав він у телеграмі.

За словами Ганжи, обоє постраждалих госпіталізовані. 51-річний чоловік у важкому стані, 70-річний – у стані середньої тяжкості.

Також у Васильківській громаді Синельниківського району виникли пожежі. Пошкоджені підприємства.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. Горіла будівля, що не експлуатувалася. Пошкоджений приватний будинок та автівки.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:07 19.04.2026
Одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області

18:56 18.04.2026
На Нікопольщині внаслідок обстрілів постраждали 5 людей

11:18 18.04.2026
Одна людина загинула, четверо поранені на Донеччині через ворожі обстріли – поліція

09:03 18.04.2026
Семеро людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби – Синєгубов

08:17 18.04.2026
Одещина зазнала нічної атаки дронів: Пошкоджено портову та промислову інфраструктуру, постраждала людина

09:42 17.04.2026
На Донеччині за добу з лінії фронту евакуйовано 277 людей, у тому числі 52 дитини – ОВА

09:34 17.04.2026
Двоє чоловіків постраждали через атаки ворога на Дніпропетровщині

08:58 17.04.2026
Ворог вночі вчергове атакував портову інфраструктуру Одещини – Мінрозвитку

08:52 17.04.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, постраждали дев'ять людей

08:41 17.04.2026
На Одещині після атаки дронів РФ пошкоджено інфраструктуру та сталися пожежі в заповіднику

ВАЖЛИВЕ

Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

Зеленський обговорить із Мадяром повернення Угорщиною грошей Ощадбанку

РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему – Зеленський

Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

ОСТАННЄ

З початку доби неділі на фронті відбулось 166 бойових зіткнень – Генштаб

Трамп заявив про перехоплення підсанкційного іранського судна, що намагалося прорвати морську блокаду США

Іран відмовився від другого раунду переговорів зі США – ЗМІ

Партія експрезидента Болгарії Радева, що виступає проти допомоги Україні, лідирує на виборах – ЗМІ

