Ворог обстріляв два райони Дніпропетровщини, постраждали двоє людей

Російські військові в неділю обстріляли понад 20 разів два райони Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали дві людини, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей дістали поранень. Понад 20 разів протягом дня ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією", – написав він у телеграмі.

За словами Ганжи, обоє постраждалих госпіталізовані. 51-річний чоловік у важкому стані, 70-річний – у стані середньої тяжкості.

Також у Васильківській громаді Синельниківського району виникли пожежі. Пошкоджені підприємства.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. Горіла будівля, що не експлуатувалася. Пошкоджений приватний будинок та автівки.