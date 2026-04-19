18:59 19.04.2026

Правоохоронці затримали нетверезого 23-річного стрілка в Чернігові – поліція

Поліцейські затримали 23-річного чоловіка, який з ознаками алкогольного сп’яніння здійснив кілька пострілів у повітря, повідомляє пресслужба Націонлаьної поліції Чернігівської області.

"Правоохоронці встановили, що двоє чоловіків з ознаками алкогольного сп’яніння йшли вулицею, і один із них здійснив кілька пострілів у повітря зі стартового пістолета. На щастя, ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в неділю вдень до поліції надійшло повідомлення про постріли на одній із вулиць Чернігова. На місце негайно прибули патрульні та слідчо-оперативна група.

Поліцейські оперативно затримали 23-річного чоловіка в порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Зброю вилучено, мотиви скоєного встановлюються.

За процесуального керівництва прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі готується повідомлення про підозру.

Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, місцеві канали у неділю повідомили про стрілянину у місті Чернігові, у Нацполіції заевнили, що постраждалих немає.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:40 19.04.2026
Голова Нацполіції про чоловіка, який скоїв теракт: не можна сказати, що він був на українській позиції

Голова Нацполіції про чоловіка, який скоїв теракт: не можна сказати, що він був на українській позиції

17:45 19.04.2026
Голова Нацполіціі щодо теракту 18 квітня: поліцейські спочатку виїжджали на побутовий конфлікт зі сваркою

Голова Нацполіціі щодо теракту 18 квітня: поліцейські спочатку виїжджали на побутовий конфлікт зі сваркою

17:38 19.04.2026
У Чернігові на вулиці у чоловіка вилучили стартовий пістолет, постраждалих немає – Нацполіція

У Чернігові на вулиці у чоловіка вилучили стартовий пістолет, постраждалих немає – Нацполіція

16:33 19.04.2026
Одна людина загинула, ще четверо шпиталізовані внаслідок ДТП у Харкові

Одна людина загинула, ще четверо шпиталізовані внаслідок ДТП у Харкові

14:39 19.04.2026
Глава МВС після теракту 18 квітня анонсував кадрові рішення, виключив масові перевірки власників зброї

Глава МВС після теракту 18 квітня анонсував кадрові рішення, виключив масові перевірки власників зброї

09:56 19.04.2026
Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА в Чернігові – ОВА

Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА в Чернігові – ОВА

12:52 18.04.2026
Поліцейські перевіряють інформацію щодо можливого жорстокого поводження із собакою в одному із грумінг-салонів

Поліцейські перевіряють інформацію щодо можливого жорстокого поводження із собакою в одному із грумінг-салонів

12:07 17.04.2026
Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу – міськрада

Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу – міськрада

11:47 17.04.2026
В Чернігові є прильоти по енергетичних об'єктах, знеструмлені близько 6 тис. абонентів – ОВА

В Чернігові є прильоти по енергетичних об'єктах, знеструмлені близько 6 тис. абонентів – ОВА

03:39 17.04.2026
РФ ударила по критичних об'єктах Чернігова, без світла лишилися близько 6 тис. абонентів

РФ ударила по критичних об'єктах Чернігова, без світла лишилися близько 6 тис. абонентів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

Зеленський обговорить із Мадяром повернення Угорщиною грошей Ощадбанку

РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему – Зеленський

Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

ОСТАННЄ

З початку доби неділі на фронті відбулось 166 бойових зіткнень – Генштаб

Трамп заявив про перехоплення підсанкційного іранського судна, що намагалося прорвати морську блокаду США

Іран відмовився від другого раунду переговорів зі США – ЗМІ

Партія експрезидента Болгарії Радева, що виступає проти допомоги Україні, лідирує на виборах – ЗМІ

Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

Зеленський обговорить із Мадяром повернення Угорщиною грошей Ощадбанку

РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему – Зеленський

Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

У drone deal буде мінімум 10 договорів про експорт української зброї – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА