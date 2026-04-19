Правоохоронці затримали нетверезого 23-річного стрілка в Чернігові – поліція

Поліцейські затримали 23-річного чоловіка, який з ознаками алкогольного сп’яніння здійснив кілька пострілів у повітря, повідомляє пресслужба Націонлаьної поліції Чернігівської області.

"Правоохоронці встановили, що двоє чоловіків з ознаками алкогольного сп’яніння йшли вулицею, і один із них здійснив кілька пострілів у повітря зі стартового пістолета. На щастя, ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в неділю вдень до поліції надійшло повідомлення про постріли на одній із вулиць Чернігова. На місце негайно прибули патрульні та слідчо-оперативна група.

Поліцейські оперативно затримали 23-річного чоловіка в порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Зброю вилучено, мотиви скоєного встановлюються.

За процесуального керівництва прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі готується повідомлення про підозру.

Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, місцеві канали у неділю повідомили про стрілянину у місті Чернігові, у Нацполіції заевнили, що постраждалих немає.