18:40 19.04.2026

Голова Нацполіції про чоловіка, який скоїв теракт: не можна сказати, що він був на українській позиції

Чоловік, який скоїв теракт в Києві 18 квітня, не мав української позиції, але стверджувати, що він був ворожим агентом, зарано – це має перевірити Служба безпеки України, зазначає голова Національної поліції України Іван Вигівський.

На брифінгу в неділю в Києві Вигівський розказав, що стрілок – уродженець Москви, служив з Збройних силах України з 1992 року, здебільшого на Одещині в автомобільних військах. Голова Нацполіції уточнив, що цей чоловік вийшов на пенсію в 2005 році, після цього виїжджав до РФ, а з 2017 року жив в Бахмуті.

Голова Нацполіції зазначив, що правоохоронці проаналізували сторінки цього чоловіка в соцмережах. "Погляди в нього негативні…. Не можна сказати. що він був на позиції українській", – наголосив голова Нацполіції.

Також він додав, що сусіди характеризують цього чоловіка як людину скритну. "Родичів ми не бачимо в нього взагалі – ні дітей, ні дружини".

Також голова Нацполіції додав, що чоловік, який скоїв теракт, раніше притягувався до відповідальності за спричинення легких тілесних ушкоджень, в суді було примирення сторін, і це стало підставою для закриття кримінального провадження, тому дозвіл на володіння зброєю також був виданий.

Наразі, як зазначив Вигівський, вивчається медична документація щодо психічного здоров’я підозрюваного, яка стала підставою для видачі йому дозволу на зброю.

"Не було якихось підстав, щоб він потрапляв в поле зору і були підстави позбавити права користування зброєю", – наголосив голова Нацполіції.

Коментуючи, чи розглядається версія того, що цей чоловік міг бути ворожим агентом, Вигівський наголосив, що наразі справу розслідує СБУ.

"Вони (СБУ) якраз будуть всі ці питання досліджувати. Можливо й таке", – сказав він.

Також Вигівський додав, що, утримуючи заручників, якихось конкретних вимог цей чоловік не висував.

"Далі ми (поліція) зробимо роботу над помилками… Ми хочемо донести все до суспільства, щоб розуміли. Що ми робимо певні кроки, серйозно цим займаємося", – сказав голова Нацполіції, відповідаючи на питання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо репутаційних втрат поліції та заходів, які будуть вжиті в зв’язку із цим.

Голова Нацполіції також запевнив, що навчання поліцейських проходить постійно. Він додав, що наголошує підлеглим на важливості застосування зброї при наявності законних підстав та існуючої загрози громадянам чи самим поліцейським.

