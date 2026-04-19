Голова Нацполіціі щодо теракту 18 квітня: поліцейські спочатку виїжджали на побутовий конфлікт зі сваркою

Виклик до поліції, пов’язаний з діями чоловіка, який скоїв теракт в суботу в Києві, стосувався спочатку побутового конфлікту – сварки між сусідами, зазначає голова Національної поліції України Іван Вигівський.

На брифінгу в неділю в Києві Вигівський розказав, що спочатку виклик поступив до поліції через конфлікт між громадянами на вулиці.

"Поліцейські спочатку прибули просто як на побутову сварку", – сказав Вигівський.

Він уточнив, що у стрілка був при собі травматичний пістолет. "Він здійснив постріли в бік сусіда, з яким у нього був конфлікт… після чого забіг у свою квартиру, взяв ту зброю, з якою потім пішов у супермаркет, і підпалив квартиру, обливши рідиною", – розказав керівник Нацполіції.

"Тому, коли поліцейські їхали на виклик, вони не розуміли, що там відбувається саме така ситуація", – зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи отримав хлопчик поранення саме від травматичної зброї, Вигівський сказав: "Скоріш за все, так".

Як повідомлялось, у Голосіївському районі Києва 18 квітня сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло 6 людей. Поліція проводила спецоперацію із затримання нападника, під час якої його було ліквідовано.

За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом – у Голосіївському районі столиці. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.