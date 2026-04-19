17:45 19.04.2026

Голова Нацполіціі щодо теракту 18 квітня: поліцейські спочатку виїжджали на побутовий конфлікт зі сваркою

Голова Нацполіціі щодо теракту 18 квітня: поліцейські спочатку виїжджали на побутовий конфлікт зі сваркою

Виклик до поліції, пов’язаний з діями чоловіка, який скоїв теракт в суботу в Києві, стосувався спочатку побутового конфлікту – сварки між сусідами, зазначає голова Національної поліції України Іван Вигівський.

На брифінгу в неділю в Києві Вигівський розказав, що спочатку виклик поступив до поліції через конфлікт між громадянами на вулиці.

"Поліцейські спочатку прибули просто як на побутову сварку", – сказав Вигівський.

Він уточнив, що у стрілка був при собі травматичний пістолет. "Він здійснив постріли в бік сусіда, з яким у нього був конфлікт… після чого забіг у свою квартиру, взяв ту зброю, з якою потім пішов у супермаркет, і підпалив квартиру, обливши рідиною", – розказав керівник Нацполіції.

"Тому, коли поліцейські їхали на виклик, вони не розуміли, що там відбувається саме така ситуація", – зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи отримав хлопчик поранення саме від травматичної зброї, Вигівський сказав: "Скоріш за все, так".

Як повідомлялось, у Голосіївському районі Києва 18 квітня сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло 6 людей. Поліція проводила спецоперацію із затримання нападника, під час якої його було ліквідовано.

За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом – у Голосіївському районі столиці. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.

20:02 19.04.2026
Глава МВС зробить кадрові висновки по всій вертикалі щодо теракту в Києві – Зеленський

Глава МВС зробить кадрові висновки по всій вертикалі щодо теракту в Києві – Зеленський

19:32 19.04.2026
Генсек РЄ про теракт в Києві: Українці заслуговують на припинення насильства

Генсек РЄ про теракт в Києві: Українці заслуговують на припинення насильства

18:59 19.04.2026
Правоохоронці затримали нетверезого 23-річного стрілка в Чернігові – поліція

Правоохоронці затримали нетверезого 23-річного стрілка в Чернігові – поліція

18:40 19.04.2026
Голова Нацполіції про чоловіка, який скоїв теракт: не можна сказати, що він був на українській позиції

Голова Нацполіції про чоловіка, який скоїв теракт: не можна сказати, що він був на українській позиції

17:44 19.04.2026
Рапорт про звільнення начальника департаменту патрульної поліції Жукова не треба задовольняти, вважає Віталій Кім

Рапорт про звільнення начальника департаменту патрульної поліції Жукова не треба задовольняти, вважає Віталій Кім

17:38 19.04.2026
У Чернігові на вулиці у чоловіка вилучили стартовий пістолет, постраждалих немає – Нацполіція

У Чернігові на вулиці у чоловіка вилучили стартовий пістолет, постраждалих немає – Нацполіція

17:09 19.04.2026
Керівник патрульної поліції заявив, що подав рапорт про звільнення після теракту 18 квітня

Керівник патрульної поліції заявив, що подав рапорт про звільнення після теракту 18 квітня

16:33 19.04.2026
Одна людина загинула, ще четверо шпиталізовані внаслідок ДТП у Харкові

Одна людина загинула, ще четверо шпиталізовані внаслідок ДТП у Харкові

14:39 19.04.2026
Глава МВС після теракту 18 квітня анонсував кадрові рішення, виключив масові перевірки власників зброї

Глава МВС після теракту 18 квітня анонсував кадрові рішення, виключив масові перевірки власників зброї

13:56 19.04.2026
Розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту 18 квітня

Розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту 18 квітня

Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

Зеленський обговорить із Мадяром повернення Угорщиною грошей Ощадбанку

РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмажуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему – Зеленський

Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

З початку доби неділі на фронті відбулось 166 бойових зіткнень – Генштаб

Трамп заявив про перехоплення підсанкційного іранського судна, що намагалося прорвати морську блокаду США

Іран відмовився від другого раунду переговорів зі США – ЗМІ

Партія експрезидента Болгарії Радева, що виступає проти допомоги Україні, лідирує на виборах – ЗМІ

Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

Зеленський обговорить із Мадяром повернення Угорщиною грошей Ощадбанку

РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему – Зеленський

Зеленський щодо експорту: Експортуйте на фронт, а потім у партнерські країни

У drone deal буде мінімум 10 договорів про експорт української зброї – Зеленський

