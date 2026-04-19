Рапорт про звільнення начальника департаменту патрульної поліції Жукова не треба задовольняти, вважає Віталій Кім

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім вважає, що керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков на своєму місці і його рапорт після теракту у Києві 18 квітня не варто задовольняти.

"Це не моя справа, але можу висловити думку як людина. Реформа патрульної – одна з найуспішніших! Керівник- бойовий справжній офіцер( і вчинок відповідний- брати відповідальність на себе). Горе безумовно для людей, але більшість хейтерів мабуть і пострілів поруч не чули, щоб давати оцінку….", – написав Кім у Телеграмі у неділю.

Він переконаний: "Патрулька працює як годинник! Вважаю треба підтримати НЕ звільнення генерала Жукова".

Як повідомлялось, у Голосіївському районі Києва 18 квітня сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло 6 людей. Поліція проводила спецоперацію із затримання нападника, під час якої його було ліквідовано.

За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом – у Голосіївському районі столиці. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.

При цьому розслідуються дії патрульних поліцейських під час теракту в Києві, на період перевірки співробітників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції під час терористичного акту в Києві 18 квітня 2026 року розпочато кримінальне провадження. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Начальник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков заявив, що подав рапорт на звільнення після теракту у Києві 18 квітня.

"Я прийняв рішення подати рапорт про звільнення мене із посади", – сказав Жуков на брифінгу в неділю в Києві.

Він уточнив, що прийняв це рішення вранці 19 квітня. "Поліцейські вчинили непрофесійно і недостойно", – сказав Жуков. За його словами, його підлеглі "погано зорієнтувалися і залишили в небезпеці цивільних людей".

Жуков Євгеній Олександрович (15 липня 1986, Коломия, Івано-Франківська область) – український військовий, десантник. Очолює Департамент патрульної поліції Національної поліції України з вересня 2015 року, генерал поліції 3-го рангу. У минулому – командир окремої розвідувальної десантної роти 79-ї ОАЕМБр, заступник командира батальйону 79-ї ОАЕМБр, учасник війни на сході України, "кіборг", позивний "Маршал".