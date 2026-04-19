17:09 19.04.2026

Керівник патрульної поліції заявив, що подав рапорт про звільнення після теракту 18 квітня

Керівник патрульної поліції заявив, що подав рапорт про звільнення після теракту 18 квітня

Начальник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков заявив, що подав рапорт на звільнення після теракту 18 квітня.

"Я прийняв рішення подати рапорт про звільнення мене із посади", – сказав Жуков на брифінгу в неділю в Києві.

Він уточнив, що прийняв це рішення вранці 19 квітня.

"Поліцейські вчинили непрофесійно і недостойно", – сказав Жуков. За його словами, його підлеглі "погано зорієнтувалися і залишили в небезпеці цивільних людей"

Керівник Нацполіції Іван Вигівський зазначив, що службове розслідування буде проведено в максимально стислі терміни і матеріали будуть скеровані в ДБР.

Жуков Євгеній Олександрович (15 липня 1986, Коломия, Івано-Франківська область) – український військовий, десантник. Очолює Департамент патрульної поліції Національної поліції України з вересня 2015 року, генерал поліції 3-го рангу. У минулому – командир окремої розвідувальної десантної роти 79-ї ОАЕМБр, заступник командира батальйону 79-ї ОАЕМБр, учасник війни на сході України, "кіборг", позивний "Маршал".

Як повідомлялось, у Голосіївському районі Києва 18 квітня сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло 6 людей. Поліція проводила спецоперацію із затримання нападника, під час якої його було ліквідовано.

За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом – у Голосіївському районі столиці. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.

При цьому розслідуються дії патрульних поліцейських під час теракту в Києві, на період перевірки співробітників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції під час терористичного акту в Києві 18 квітня 2026 року розпочато кримінальне провадження. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Групу прокурорів у провадженні очолює прокурор міста Києва. Досудове розслідування здійснюється Державним бюро розслідувань.

