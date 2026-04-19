Одна людина загинула, ще четверо шпиталізовані внаслідок ДТП у Харкові

Поліція встановлює обставини ДТП, що сталася у неділю в Харкові і внаслідок якої 1 людина загинула, ще четверо постраждали.

"Водій легковика Volkswagen, рухаючись вулицею Георгія Тарасенка, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Haval під керуванням 48-річного чоловіка. Внаслідок аварії загинув керманич Volkswagen. Також постраждали чоловік, який перебував за кермом транспортного засобу Haval і його пасажири – 14-річна дівчина та двоє жінок 49 та 68 років. Їх госпіталізували", – повідомляє ГУ Нацполіції в Харківській області.

Вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.