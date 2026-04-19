Сирський означив проблеми у сфері безпілотних систем, серед них закупівлі і підтримка R&D-майстерень

"Це стосується зокрема закупівель, нормативної і фінансової підтримки R&D-майстерень, оргштатних змін в підрозділах БпС", – написав він у Телеграмі у неділю за результатами наради з представниками військових частин та органів військового управління з усіх складових Сил оборони, які застосовують безпілотні комплекси.

Водночас він наголосив, що є чим похвалитись: "Розвідувальні та ударні БпЛА літакового і мультироторного типів, FPV-дрони, безпілотники на радіоуправлінні та оптоволокні, БпЛА-перехоплювачі, наземні роботизовані комплекси – за всіма цими напрямами нам є чим похвалитися".

Сирський заявив, що в українців немає іншого шляху, ніж посилювати міць та ефективність своїх безпілотних систем, щоб перемогти і зберегти життя воїнів.

"Триває змагання з російським агресором за трьома напрямками: якість і чисельність підрозділів БпС, технології, спроможності економік", – написав він.

"Інноваційні розробки, раціоналізаторські пропозиції, лайфхаки за напрямком безпілотних систем мають бути узагальнені і доведені до військ в найкоротші терміни. Так само без зволікань мають бути вирішені проблемні питання. Визначив першочергові завдання", – заявив головком.