15:21 19.04.2026

Сирський означив проблеми у сфері безпілотних систем, серед них закупівлі і підтримка R&D-майстерень

Сирський означив проблеми у сфері безпілотних систем, серед них закупівлі і підтримка R&D-майстерень

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський означив наявні проблеми у сфері безпілотних комплексів.

"Це стосується зокрема закупівель, нормативної і фінансової підтримки R&D-майстерень, оргштатних змін в підрозділах БпС", – написав він у Телеграмі у неділю за результатами наради з представниками військових частин та органів військового управління з усіх складових Сил оборони, які застосовують безпілотні комплекси.

Водночас він наголосив, що є чим похвалитись: "Розвідувальні та ударні БпЛА літакового і мультироторного типів, FPV-дрони, безпілотники на радіоуправлінні та оптоволокні, БпЛА-перехоплювачі, наземні роботизовані комплекси – за всіма цими напрямами нам є чим похвалитися".

Сирський заявив, що в українців немає іншого шляху, ніж посилювати міць та ефективність своїх безпілотних систем, щоб перемогти і зберегти життя воїнів.

"Триває змагання з російським агресором за трьома напрямками: якість і чисельність підрозділів БпС, технології, спроможності економік", – написав він.

"Інноваційні розробки, раціоналізаторські пропозиції, лайфхаки за напрямком безпілотних систем мають бути узагальнені і доведені до військ в найкоротші терміни. Так само без зволікань мають бути вирішені проблемні питання. Визначив першочергові завдання", – заявив головком.

Теги: #сирський #бпла

17:34 15.04.2026
Військові керівники держав-членів Коаліції охочих обговорили реалізацію стратегії безпекових гарантій для України

Військові керівники держав-членів Коаліції охочих обговорили реалізацію стратегії безпекових гарантій для України

13:35 15.04.2026
В березні Сили оборони відновили контроль над майже 50 кв. км. території, яка була окупована – Сирський

В березні Сили оборони відновили контроль над майже 50 кв. км. території, яка була окупована – Сирський

23:06 14.04.2026
Ворог вдарив БпЛА по Черкасах, загинула восьмирічна дитина та ще 14 людей постраждали – поліція

Ворог вдарив БпЛА по Черкасах, загинула восьмирічна дитина та ще 14 людей постраждали – поліція

15:25 14.04.2026
Пов'язані з Україною Quantum Systems та Destinus працюватимуть над інтеграцією розвідувальних та ударних систем

Пов'язані з Україною Quantum Systems та Destinus працюватимуть над інтеграцією розвідувальних та ударних систем

08:57 14.04.2026
У Харкові внаслідок удару БпЛА по багатоповерхівці постраждала жінка – ДСНС

У Харкові внаслідок удару БпЛА по багатоповерхівці постраждала жінка – ДСНС

01:56 11.04.2026
Ворожий БпЛА влучив у приватний будинок в Одесі

Ворожий БпЛА влучив у приватний будинок в Одесі

10:42 09.04.2026
РФ планує збільшити свої війська безпілотних систем до 165 тис. осіб; ефективність українських засобів Middle Strike зростає – Сирський

РФ планує збільшити свої війська безпілотних систем до 165 тис. осіб; ефективність українських засобів Middle Strike зростає – Сирський

08:37 09.04.2026
Сирський: У березні СБС уразили на 50% більше верифікованих цілей, проте РФ планує наростити сили до понад 165 тис. до кінця року

Сирський: У березні СБС уразили на 50% більше верифікованих цілей, проте РФ планує наростити сили до понад 165 тис. до кінця року

10:11 07.04.2026
У районі Костянтинівсько-Дружківської агломерації ворог намагається покращити положення, ЗСУ успішно відбивають спроби – Сирський

У районі Костянтинівсько-Дружківської агломерації ворог намагається покращити положення, ЗСУ успішно відбивають спроби – Сирський

17:17 06.04.2026
Зеленський: Найбільші зусилля армії РФ сконцентровані на Олександрівському та Покровському напрямках

Зеленський: Найбільші зусилля армії РФ сконцентровані на Олександрівському та Покровському напрямках

