Глава МВС після теракту 18 квітня анонсував кадрові рішення, виключив масові перевірки власників зброї

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко назвав ганебною повіденку поліцейського і поліцейської під час теракту в Голосіївському районі Києва 18 квітня і пообіцяв кадрові рішення щодо керівників.

"Дії поліцейського та поліцейської, які прибули на місце теракту. Ганебна, негідна поведінка. Це – сором для всієї системи. Вони відсторонені, триває розслідування щодо цього. Також будуть прийняті додаткові кадрові рішення щодо керівників", – написав міністр у Телеграмі у неділю.

Він наголосив, що не зовсім коректно робити узагальнення щодо всієї поліції лише за діями двох працівників. "Окремі ситуації не відображають систему в цілому. Адже навіть у цій же спецоперації професійно та швидко діяв КОРД, кримінальні аналітики та інші залучені сили", – зазначив Клименко.

За інформацією міністра, психічний стан нападника "явно був нестабільний".

"Яким чином він отримав необхідні медичні довідки для продовження дозволу на зброю – потрібно неодмінно дослідити. Це буде зроблено в межах розслідування", – пообіцяв глава МВС.

Крім того, він наголосив: "Жодних масових перевірок власників зброї не буде".

Клименко також висловився щодо надання права на вогнепальну зброю (включно з короткостволом) цивільним громадянам.

"Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву", – написав він.

Міністр анонсував проведення найближчим часом експертних обговорень за участі народних депутатів, громадськості, журналістів, ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю.

Клименко висловив співчуття рідним і близьким загиблих жертв терориста.

"Наше завдання – зробити висновки і посилити систему там, де це потрібно. Саме над цим зараз і працюємо", – запевнив він.

Як повідомлялось, у Голосіївському районі Києва 18 квітня сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло 6 людей. Поліція проводила спецоперацію із затримання нападника, під час якої його було ліквідовано.

За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом – у Голосіївському районі столиці. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.

При цьому розслідуються дії патрульних поліцейських під час теракту в Києві, на період перевірки співробітників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції під час терористичного акту в Києві 18 квітня 2026 року розпочато кримінальне провадження. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Групу прокурорів у провадженні очолює прокурор міста Києва. Досудове розслідування здійснюється Державним бюро розслідувань.