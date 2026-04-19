13:56 19.04.2026

Розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту 18 квітня

За фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції під час терористичного акту в Києві 18 квітня 2026 року розпочато кримінальне провадження, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

"Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки)", – написав він у Телеграмі в неділю.

Кравченко запевнив, що усі дії правоохоронців "у момент критичної загрози життю громадян, зокрема епізод із залишенням у небезпеці малолітньої дитини та несвоєчасним припиненням дій нападника", отримають належну правову оцінку.

Групу прокурорів у провадженні очолює прокурор міста Києва. Досудове розслідування здійснюється Державним бюро розслідувань.

"Ми гарантуємо, що розслідування буде проведено об’єктивно та неупереджено. Суспільство отримає відповіді, а винні особи – законне покарання. Справедливість буде забезпечена", – написав генпрокурор.

Він також уточнив, що "в лікарні померла не мати хлопчика, а її рідна сестра".

Як повідомлялось, у Голосіївському районі Києва 18 квітня сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло 6 людей. Поліція проводила спецоперацію із затримання нападника, під час якої його було ліквідовано.

За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом – у Голосіївському районі столиці. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.

При цьому розслідуються дії патрульних поліцейських під час теракту в Києві. "За дорученням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо дій патрульних поліцейських на місці стрілянини у Голосіївському районі розпочато службове розслідування. На період перевірки співробітників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків", – повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.

