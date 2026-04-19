Інтерфакс-Україна
Події
13:47 19.04.2026

Укргідрометцентр попередив про заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі, що зашкодять ранньоквітучим плодовим деревам

Укргідрометцентр попередив про заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі, що зашкодять ранньоквітучим плодовим деревам

Укргідрометцентр попередив про заморозки на поверхні ґрунту 20-22 квітня у низці областей України, а також заморозки у повітрі.

Згідно з повідомленням, переданим агентству "Інтерфакс-Україна", вночі 20 квітня у північних, східних та більшості центральних, 21 квітня у більшості західних, центральних та Харківській областях, 22 квітня в Україні, крім південного сходу, на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий).

"20 квітня на північному сході країни, 21-22 квітня в північних областях, 22 квітня і у західних та більшості центральних областей в повітрі заморозки 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", – йдеться у повідомленні.

Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам, додали в Укргідрометцентрі. 

