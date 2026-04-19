13:27 19.04.2026

Блокада ВМС США повністю зупинила морську торгівлю Ірану – CENTCOM

Блокада ВМС США повністю зупинила морську торгівлю Ірану – CENTCOM
У результаті американської блокади повністю зупинено торгівлю Ірану морем, повідомило Центральне командування ПСО США на Близькому Сході (CENTCOM).

У командуванні зазначають, що блокування морського трафіку, що входить і залишає іранські порти, триває. За оцінками, 90% економіки Ірану забезпечується міжнародною морською торгівлею, наголошують військові.

За даними CENTCOM, від початку блокади вже 23 судна виконали вказівку американських сил розвернутися і повернутися назад в Іран.

В операції беруть участь понад десять американських військових кораблів, зокрема авіаносець, великі десантні кораблі з морською піхотою на борту і ракетні есмінці, випливає з даних командування.

Повідомляється також, що з метою забезпечення блокади пов’язаних з Іраном нафтових танкерів напередодні патрулювати район Ормузької протоки і прилеглі зони почали американські ударні вертольоти AH-64 Apache, оснащені ракетами класу "повітря-земля" AGM-114 Hellfire.

22:58 19.04.2026
Трамп заявив про перехоплення підсанкційного іранського судна, що намагалося прорвати морську блокаду США

Трамп заявив про перехоплення підсанкційного іранського судна, що намагалося прорвати морську блокаду США

21:32 19.04.2026
Іран відмовився від другого раунду переговорів зі США – ЗМІ

Іран відмовився від другого раунду переговорів зі США – ЗМІ

18:26 19.04.2026
Венс очолить переговорну групу США в Пакистані – ЗМІ

Венс очолить переговорну групу США в Пакистані – ЗМІ

15:53 19.04.2026
Трамп знову пригрозив Ірану ударами по мостах і електростанціях

Трамп знову пригрозив Ірану ударами по мостах і електростанціях

15:48 19.04.2026
Переговорники США в понеділок прибудуть до Пакистану для переговорів з Іраном – Трамп

Переговорники США в понеділок прибудуть до Пакистану для переговорів з Іраном – Трамп

12:17 18.04.2026
В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

08:38 18.04.2026
Китай розглядає можливість взяти під контроль або сприяти зниженню рівня збагаченого урану Ірану — ЗМІ

Китай розглядає можливість взяти під контроль або сприяти зниженню рівня збагаченого урану Ірану — ЗМІ

07:51 18.04.2026
Іран заявив про значні розбіжності зі США щодо умов потенційної угоди та припинення вогню

Іран заявив про значні розбіжності зі США щодо умов потенційної угоди та припинення вогню

03:25 18.04.2026
США та Іран обговорюють розмороження $20 млрд активів в обмін на ядерні обмеження – ЗМІ

США та Іран обговорюють розмороження $20 млрд активів в обмін на ядерні обмеження – ЗМІ

01:09 18.04.2026
Глава CENTCOM заявив про продовження морської блокади суден, пов'язаних з Іраном, до рішення Трампа

Глава CENTCOM заявив про продовження морської блокади суден, пов'язаних з Іраном, до рішення Трампа

