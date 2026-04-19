Блокада ВМС США повністю зупинила морську торгівлю Ірану – CENTCOM

У результаті американської блокади повністю зупинено торгівлю Ірану морем, повідомило Центральне командування ПСО США на Близькому Сході (CENTCOM).

У командуванні зазначають, що блокування морського трафіку, що входить і залишає іранські порти, триває. За оцінками, 90% економіки Ірану забезпечується міжнародною морською торгівлею, наголошують військові.

За даними CENTCOM, від початку блокади вже 23 судна виконали вказівку американських сил розвернутися і повернутися назад в Іран.

В операції беруть участь понад десять американських військових кораблів, зокрема авіаносець, великі десантні кораблі з морською піхотою на борту і ракетні есмінці, випливає з даних командування.

Повідомляється також, що з метою забезпечення блокади пов’язаних з Іраном нафтових танкерів напередодні патрулювати район Ормузької протоки і прилеглі зони почали американські ударні вертольоти AH-64 Apache, оснащені ракетами класу "повітря-земля" AGM-114 Hellfire.