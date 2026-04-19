У лікарнях перебувають 8 поранених стрілком людей, один із них у вкрай важкому стані – Кличко

Наразі в лікарнях столиці перебувають 8 людей із поранених учора стрілком у Голосіївському районі, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"З них – одна дитина, яка перебуває в стабільному стані середньої тяжкості. Серед дорослих один постраждалий – у вкрай важкому стані, троє – в тяжкому і троє – в стані середньої тяжкості", – написав він у Телеграмі у неділю.

Як повідомлялось, у Голосіївському районі Києва 18 квітня сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло 6 людей. Поліція проводила спецоперацію із затримання нападника, під час якої його було ліквідовано.

За даними правоохоронців, стрілянину вчинив 58-річний уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом – у Голосіївському районі столиці. За інформацією МВС, він використовував зареєстровану зброю.

При цьому розслідуються дії патрульних поліцейських під час теракту в Києві. "За дорученням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо дій патрульних поліцейських на місці стрілянини у Голосіївському районі розпочато службове розслідування. На період перевірки співробітників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків", – повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.