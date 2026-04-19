ВМС ЗСУ уразили "Нептунами" корпус заводу "Атлант Аэро" в Таганрозі

Фото: ВМС ЗСУ

ВМС ЗС України завдали точного удару "Нептунами" по виробничому корпусу заводу "Атлант Аэро" в Таганрозі (Ростовська обл. РФ).

"Це оборонне підприємство – важлива частина російського ВПК, де розробляли та виготовляли безпілотники, зокрема ударно-розвідувальні "Молния", комплектуючі для "Орион", а також інші компоненти для БпЛА і космічної техніки", – йдеться у повідомленні ВМС у Телеграмі у неділю

В Генштабі ЗСУ повідомили, що на території об’єкта виникла пожежа.

Окрім цього, за даними Генштабу, уражено склад боєприпасів противника у районі населеного пункту Трудове (ТОТ Запорізької обл.).

Також уражено склади матеріально-технічних засобів противника у районах населених пунктів Мангуш, Тополине та Маріуполь на Донеччині, Сміле Запорізької області, а також цистерни з ПММ у районі населеного пункту Новополтавка, теж на Запоріжжі.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Крім того, уточнено результати ураження нафтопереробного заводу у районі російського міста Туапсе – ушкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-12 та резервуари РВС-10000 із займанням. На терміналі нафтопродуктів ушкоджено обладнання нафтоналивних причалів, будівлі та резервуари РВС-10000, додали у Генштабі.