11:33 19.04.2026

ВМС ЗСУ уразили "Нептунами" корпус заводу "Атлант Аэро" в Таганрозі

ВМС ЗСУ уразили "Нептунами" корпус заводу "Атлант Аэро" в Таганрозі
Фото: ВМС ЗСУ

ВМС ЗС України завдали точного удару "Нептунами" по виробничому корпусу заводу "Атлант Аэро" в Таганрозі (Ростовська обл. РФ).

"Це оборонне підприємство – важлива частина російського ВПК, де розробляли та виготовляли безпілотники, зокрема ударно-розвідувальні "Молния", комплектуючі для "Орион", а також інші компоненти для БпЛА і космічної техніки", – йдеться у повідомленні ВМС у Телеграмі у неділю

В Генштабі ЗСУ повідомили, що на території об’єкта виникла пожежа.

Окрім цього, за даними Генштабу, уражено склад боєприпасів противника у районі населеного пункту Трудове (ТОТ Запорізької обл.).

Також уражено склади матеріально-технічних засобів противника у районах населених пунктів Мангуш, Тополине та Маріуполь на Донеччині, Сміле Запорізької області, а також цистерни з ПММ у районі населеного пункту Новополтавка, теж на Запоріжжі.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Крім того, уточнено результати ураження нафтопереробного заводу у районі російського міста Туапсе – ушкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-12 та резервуари РВС-10000 із займанням. На терміналі нафтопродуктів ушкоджено обладнання нафтоналивних причалів, будівлі та резервуари РВС-10000, додали у Генштабі.

Теги: #вмс_зсу #атлант_аэро #таганрог

12:18 10.04.2026
СБУ затримала іноземного кілера, який на замовлення РФ намагався застрелити високопосадовця ВМС ЗСУ

СБУ затримала іноземного кілера, який на замовлення РФ намагався застрелити високопосадовця ВМС ЗСУ

16:50 16.01.2026
Склад боєприпасів противника уражено в окупованому Приморську – Генштаб ЗСУ

Склад боєприпасів противника уражено в окупованому Приморську – Генштаб ЗСУ

10:29 13.01.2026
СБУ та ВМС ЗСУ уразили завод із виробництва БпЛА у Таганрозі

СБУ та ВМС ЗСУ уразили завод із виробництва БпЛА у Таганрозі

17:44 31.10.2025
ВМС завдали ракетного удару по Орловській ТЕЦ та електропідстанції Новобрянська в РФ

ВМС завдали ракетного удару по Орловській ТЕЦ та електропідстанції Новобрянська в РФ

14:21 17.10.2025
ВМС ЗСУ підтвердило збиття росіянами власного винищувача в Криму

ВМС ЗСУ підтвердило збиття росіянами власного винищувача в Криму

12:55 29.08.2025
Стало відомо про другого загиблого через ураження корабля ВМС ЗСУ, ще кількох моряків досі шукають

Стало відомо про другого загиблого через ураження корабля ВМС ЗСУ, ще кількох моряків досі шукають

14:51 28.08.2025
РФ уразила один із кораблів ВМС ЗСУ, один член екіпажу загинув, кількох поранено

РФ уразила один із кораблів ВМС ЗСУ, один член екіпажу загинув, кількох поранено

12:46 22.08.2025
ВМС ЗСУ уразили 5 розвідувальних БпЛА на аеродромі "Херсонес" ТОТ Криму

ВМС ЗСУ уразили 5 розвідувальних БпЛА на аеродромі "Херсонес" ТОТ Криму

09:36 07.08.2025
Екскерівник СІЗО Таганрога особисто віддавав накази катувати українську журналістку Рощину - Нацполіція

Екскерівник СІЗО Таганрога особисто віддавав накази катувати українську журналістку Рощину - Нацполіція

08:34 19.07.2025
На узбережжі Одещини військові знищили морську міну, віднесену хвилями

На узбережжі Одещини військові знищили морську міну, віднесену хвилями

