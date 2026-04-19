Службове розслідування щодо дій патрульних поліцейських під час теракту в Києві розпочато – Нацполіція

Розслідування дій патрульних поліцейських під час теракту в Києві розпочато, а їх самих відсторонено від служби, повідомив голова Нацполіції Іван Виговський у соцмережі Facebook у неділю.

"За дорученням Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо дій патрульних поліцейських на місці стрілянини у Голосіївському районі розпочато службове розслідування. На період перевірки співробітників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків", – написав Вигівський на Facebook.

"Маємо встановити всі обставини події без винятків: вивчаються наявні відеоматеріали, зокрема й ті, що поширені в мережі, опитуються свідки. Уся зібрана інформація буде передана до Державного бюро розслідувань. Ми зацікавлені в об’єктивному та неупередженому розслідуванні. Про результати службового розслідування поінформуємо суспільство найближчим часом", – запевнив голова Нацполіції.