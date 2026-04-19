10:50 19.04.2026

Службове розслідування щодо дій патрульних поліцейських під час теракту в Києві розпочато – Нацполіція

Службове розслідування щодо дій патрульних поліцейських під час теракту в Києві розпочато – Нацполіція

Розслідування дій патрульних поліцейських під час теракту в Києві розпочато, а їх самих відсторонено від служби, повідомив голова Нацполіції Іван Виговський у соцмережі Facebook у неділю.

"За дорученням Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо дій патрульних поліцейських на місці стрілянини у Голосіївському районі розпочато службове розслідування. На період перевірки співробітників поліції відсторонено від виконання службових обов’язків", – написав Вигівський на Facebook.

"Маємо встановити всі обставини події без винятків: вивчаються наявні відеоматеріали, зокрема й ті, що поширені в мережі, опитуються свідки. Уся зібрана інформація буде передана до Державного бюро розслідувань. Ми зацікавлені в об’єктивному та неупередженому розслідуванні. Про результати службового розслідування поінформуємо суспільство найближчим часом", – запевнив голова Нацполіції.

Теги: #службове_розслідування #теракт #голосіївський_район

10:43 19.04.2026
Очільник МВС доручив провести розслідування дій поліцейських під час теракту в Києві

Очільник МВС доручив провести розслідування дій поліцейських під час теракту в Києві

18:57 18.04.2026
Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

17:17 18.04.2026
В Києві невідомий відкрив стрілянину по людях, є загиблий і поранені – поліція

В Києві невідомий відкрив стрілянину по людях, є загиблий і поранені – поліція

16:43 15.04.2026
Повідомлено про підозру двом молодикам, причетним до теракту на замовлення РФ в Броварах

Повідомлено про підозру двом молодикам, причетним до теракту на замовлення РФ в Броварах

15:10 14.04.2026
Поліція Київщини затримала двох зловмисників, які скоїли теракт в Броварах на замовлення РФ

Поліція Київщини затримала двох зловмисників, які скоїли теракт в Броварах на замовлення РФ

14:13 07.04.2026
Двоє людей загинуло у перестрілці біля консульства Ізраїлю в Стамбулі – ЗМІ

Двоє людей загинуло у перестрілці біля консульства Ізраїлю в Стамбулі – ЗМІ

11:36 24.03.2026
Виконавець теракту в Бучі був завербований через комп'ютерну гру, за кожен підрив йому обіцяли 25 тис. грн - Нацполіція

Виконавець теракту в Бучі був завербований через комп'ютерну гру, за кожен підрив йому обіцяли 25 тис. грн - Нацполіція

14:03 03.02.2026
Службове розслідування щодо директора ДУ "НВМК" Пронюткіна ще триває - Калмикова

Службове розслідування щодо директора ДУ "НВМК" Пронюткіна ще триває - Калмикова

11:25 16.01.2026
Мінветеранів почало службове розслідування щодо бронювання на НВМК – Калмикова

Мінветеранів почало службове розслідування щодо бронювання на НВМК – Калмикова

11:24 20.10.2025
В Голосіївському районі Києва вибухнув автомобіль, постраждалих немає

В Голосіївському районі Києва вибухнув автомобіль, постраждалих немає

