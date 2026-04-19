10:43 19.04.2026

Очільник МВС доручив провести розслідування дій поліцейських під час теракту в Києві

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив провести розслідування дій окремих поліцейських під час теракту в суботу в Києві.

"Дав доручення голові Національної поліції України Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію у ДБР", – написав Клименко у Телеграм-каналі в неділю. 

"Служити та захищати" – не просто гасло. Воно має бути підкріплене відповідними професійними діями. Особливо – в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей", – наголосив Клименко, додавши, що результати службового розслідування у найкоротші терміни будуть оприлюднені Національною поліцією. 

Як повідомлялося, в суботу, 18 квітня, в Голосіївському районі Києва чоловік, 1968 року народження, відкрив стрілянину на вулиці, після чого захопив заручників в супермаркеті. Внаслідок нападу загинули шестеро осіб, ще семеро людей, за попередніми даними, гопіталізовані із пораненнями і травмами різного ступеню.

10:50 19.04.2026
Службове розслідування щодо дій патрульних поліцейських під час теракту в Києві розпочато – Нацполіція

18:57 18.04.2026
Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

18:20 18.04.2026
Стрільця в Києві ліквідували під час затримання – Клименко

17:17 18.04.2026
В Києві невідомий відкрив стрілянину по людях, є загиблий і поранені – поліція

18:18 16.04.2026
Голова МВС про завдання на Одещині: "Придністровська" ділянка і забезпечення вогневих груп прикордонників

12:15 16.04.2026
Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: Є інформація про зниклих безвісти, працюємо над їх пошуком

16:43 15.04.2026
Повідомлено про підозру двом молодикам, причетним до теракту на замовлення РФ в Броварах

15:10 14.04.2026
Поліція Київщини затримала двох зловмисників, які скоїли теракт в Броварах на замовлення РФ

17:45 08.04.2026
Глава МВС: обговорили з командиром "Азову" оперативну обстановку, потреби підрозділів

14:13 07.04.2026
Двоє людей загинуло у перестрілці біля консульства Ізраїлю в Стамбулі – ЗМІ

