Очільник МВС доручив провести розслідування дій поліцейських під час теракту в Києві

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив провести розслідування дій окремих поліцейських під час теракту в суботу в Києві.

"Дав доручення голові Національної поліції України Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію у ДБР", – написав Клименко у Телеграм-каналі в неділю.

"Служити та захищати" – не просто гасло. Воно має бути підкріплене відповідними професійними діями. Особливо – в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей", – наголосив Клименко, додавши, що результати службового розслідування у найкоротші терміни будуть оприлюднені Національною поліцією.

Як повідомлялося, в суботу, 18 квітня, в Голосіївському районі Києва чоловік, 1968 року народження, відкрив стрілянину на вулиці, після чого захопив заручників в супермаркеті. Внаслідок нападу загинули шестеро осіб, ще семеро людей, за попередніми даними, гопіталізовані із пораненнями і травмами різного ступеню.