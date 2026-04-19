Інтерфакс-Україна
10:19 19.04.2026

Послаблення санкцій проти РФ зміцнює ілюзію можливості продовжувати війну – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Послаблення санкцій щодо російської нафти, яке триває, зміцнює в Кремлі ілюзію можливості продовжувати війну, заявив президент України Володимир Зеленський в офіційному Телеграм-каналі в неділю вранці.

"Продовження послаблення санкцій проти Росії не відповідає реальній ситуації у війні й дипломатії та підживлює ілюзію російського керівництва, що війну можна продовжувати. Лише за цей тиждень росіяни випустили понад 2360 ударних дронів, більш ніж 1320 керованих авіаційних бомб і майже 60 ракет різних типів по наших містах і громадах. Кожен долар за нафту з Росії – це гроші на війну. Більш ніж 110 танкерів тіньового флоту Москви зараз знаходяться в морі. На їхньому борту – понад 12 млн тонн російської нафти, яку завдяки послабленням санкцій знову можна продавати без наслідків. Це 10 млрд дол. – ресурс, який прямо конвертується в нові удари по Україні", – написав Зеленський у Телеграмі. 

"Тому важливо, щоб російські танкери зупинялись, а не доставляли нафту в порти. Потрібно, щоб експорт нафти агресора зменшувався, і українські далекобійні санкції продовжують працювати саме на це", – наголосив Зеленський.

05:15 19.04.2026
Україна закликає США поновити санкції щодо російської нафти – Стефанішина

11:59 18.04.2026
В СБС заявляють, що РФ несе $100 млн втрат щоденно через атаки по нафтовій інфраструктурі

07:20 18.04.2026
OFAC продовжив дію генеральної ліцензії на продаж, доставку та розвантаження російської нафти до 16 травня

18:53 17.04.2026
Нафта впала на заявах щодо Близького Сходу, Brent торгується близько $88,8 за барель

08:45 17.04.2026
Ціни на нафту знижуються, Brent торгується на рівні $98,15 за барель

18:19 16.04.2026
Санкції проти РФ буде продовжено, після виборів в Угорщині більше шансів робити це на рівні ЄС – прем'єр Нідерландів

15:12 16.04.2026
Словаччина не підтримуватиме 20-й пакет санкцій проти РФ без відновлення роботи "Дружби" – МЗС

14:53 16.04.2026
Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $95,7 за барель

08:54 16.04.2026
Нафта слабо зростає в очікуванні новин щодо Ірану, Brent торгується біля $95 за барель

07:21 16.04.2026
США не поновлюватимуть ліцензії на продаж російської та іранської нафти – Мінфін

