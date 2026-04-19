Послаблення санкцій проти РФ зміцнює ілюзію можливості продовжувати війну – Зеленський

Послаблення санкцій щодо російської нафти, яке триває, зміцнює в Кремлі ілюзію можливості продовжувати війну, заявив президент України Володимир Зеленський в офіційному Телеграм-каналі в неділю вранці.

"Продовження послаблення санкцій проти Росії не відповідає реальній ситуації у війні й дипломатії та підживлює ілюзію російського керівництва, що війну можна продовжувати. Лише за цей тиждень росіяни випустили понад 2360 ударних дронів, більш ніж 1320 керованих авіаційних бомб і майже 60 ракет різних типів по наших містах і громадах. Кожен долар за нафту з Росії – це гроші на війну. Більш ніж 110 танкерів тіньового флоту Москви зараз знаходяться в морі. На їхньому борту – понад 12 млн тонн російської нафти, яку завдяки послабленням санкцій знову можна продавати без наслідків. Це 10 млрд дол. – ресурс, який прямо конвертується в нові удари по Україні", – написав Зеленський у Телеграмі.

"Тому важливо, щоб російські танкери зупинялись, а не доставляли нафту в порти. Потрібно, щоб експорт нафти агресора зменшувався, і українські далекобійні санкції продовжують працювати саме на це", – наголосив Зеленський.