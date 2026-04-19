Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА в Чернігові – ОВА

Фото: ДСНС

Одна людина загинула та четверо постраждали внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Чернігів, повідомив начальник ОВА В’ячеслав Чаус в Телеграм-каналі вранці в неділю.

"Росія масовано атакувала дронами Чернігів. Уночі, коли люди спали. Є влучання на різних локаціях. На жаль, ця атака забрала життя 16-річного хлопця. Рятувальники знайшли його тіло, коли розбирали завали", – написав Чаус у Телеграмі.

Окрім того, він повідомив про "чотирьох постраждалих".

"Значні руйнування в місті. Пошкоджений ліцей і приватні будинки. Були влучання на території промислового об’єкта, а також одного з медзакладів, який не працював і фактично був зруйнований росіянами в 2022-му", – додав Чаус.

За його інформацією, пожежі на місцях влучань загасили.