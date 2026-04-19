Інтерфакс-Україна
Події
09:37 19.04.2026

Сили безпілотних систем уразили за добу 1384 ворожі цілі

1 хв читати
Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1384 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок неділі.

Згідно з повідомленням, серед уражених цілей: 304 одиниці особового складу, з яких 120 – ліквідовано; 70 точок вильоту БпЛА; 2 танки; 28 артилерійських систем; 73 одиниці автомобільної техніки; 26 мотоциклів; 306 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"З початку квітня (01-18.04) підрозділами СБС уражено 24724 цілі противника, з них 5927 – особовий склад", – повідомили СБС.

Теги: #сбс #цілі #ураження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА