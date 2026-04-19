Інтерфакс-Україна
09:10 19.04.2026

Захисники України в ніч на 19 квітня знищили або подавили 203 з 236 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 19 квітня знищили або подавили 203 з 236 засобів повітряного нападу росіян

Противник у ніч на 19 квітня (з 17:30 18 квітня) атакував 236 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф., Донецьк ТОТ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 150 із них – "шахеди", повідомили Повітряні сили ЗСУ в Телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 203 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях", – інформують ПС ЗСУ.

11:48 19.04.2026
Російський дрон влучив у цивільний автомобіль у Херсоні: одна людина загинула, ще дві – травмовані

08:54 18.04.2026
ППО України збила 190 з 219 дронів, 28 безпілотників влучили на 17 локаціях

16:00 17.04.2026
Зеленський: фактично щодня в комунікації з партнерами заради ППО, шукаємо антибалістику

14:47 17.04.2026
Міністр оборони: Приватна ППО вперше збила реактивний "Шахед" на швидкості 400+ км/год

10:06 17.04.2026
Троє людей постраждали у Люботині Харківської області внаслідок масованої атаки БпЛА

08:24 17.04.2026
ППО ліквідувала 147 зі 172 ворожих дронів, однак є влучання

17:55 16.04.2026
ППО знищує 90% цілей, але є дефіцит антибалістичних ракет, – Зеленський

15:29 16.04.2026
В Запоріжжі внаслідок ворожого удару постраждала 2-річна дитина – ДСНС

10:31 16.04.2026
Жінка загинула, шестеро людей постраждали в Мерефі на Харківщині через атаку БпЛА

23:07 15.04.2026
У середу ППО України збила або подавила 369 повітряних цілей, зокрема 20 крилатих ракет – ПС

