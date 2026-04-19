Захисники України в ніч на 19 квітня знищили або подавили 203 з 236 засобів повітряного нападу росіян

Противник у ніч на 19 квітня (з 17:30 18 квітня) атакував 236 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф., Донецьк ТОТ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 150 із них – "шахеди", повідомили Повітряні сили ЗСУ в Телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 203 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях", – інформують ПС ЗСУ.