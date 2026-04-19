Інтерфакс-Україна
08:24 19.04.2026

Генштаб зафіксував упродовж доби 153 бойові зіткнення

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 153 бойові зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі. 

"Вчора противник здійснив 68 авіаційних ударів, скинувши 216 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 9360 дронів-камікадзе та здійснив 3404 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню", – повідомляє Генштаб

 

07:05 19.04.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців – Генштаб

13:26 18.04.2026
Генштаб підтвердив ураження чотирьох об'єктів нафтопереробної галузі РФ

08:57 18.04.2026
Генштаб зафіксував упродовж доби 151 бойове зіткнення

08:54 18.04.2026
ППО України збила 190 з 219 дронів, 28 безпілотників влучили на 17 локаціях

11:33 17.04.2026
Генштаб ЗСУ заявив про ураження РЛС "Подльот" і "Небо-М", пунктів управління та логістики ворога на ТОТ та в низці областей РФ

07:54 17.04.2026
Окупанти за добу втратили 1 тис. осіб та 256 од. спецтехніки – Генштаб

07:56 16.04.2026
Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 209 од. спецтехніки – Генштаб

15:12 15.04.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено РЛС станцію 96Л6 та "Небо-СВУ", логістичні об'єкти та зосередження живої сили противника

08:52 15.04.2026
На фронті зафіксувано 212 зіткнень за минулу добу, 42 бої були на покровському напрямку

07:25 15.04.2026
Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 255 од. спецтехніки – Генштаб

