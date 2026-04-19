Генштаб зафіксував упродовж доби 153 бойові зіткнення

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 153 бойові зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі.

"Вчора противник здійснив 68 авіаційних ударів, скинувши 216 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 9360 дронів-камікадзе та здійснив 3404 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню", – повідомляє Генштаб