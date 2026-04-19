Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців – Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби склали 1070 одиниць живої сили та 308 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 06.00 неділі.

Зокрема українськими воїнами знищено 6 танків, 10 бойових броньованих машин, 82 артилерійські системи, 5 РСЗВ, 203 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та дві одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 2019 БпЛА оперативно-тактичного рівня.