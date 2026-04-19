19 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

19 квітня відзначають День поезії та творчого мислення, День рисових кульок, День оновлення ваших цілей.

Віряни вшановують пам'ять преподобного Івана Старопечерника; Антипасха.

День 1516 Російська агресія - Day 1516 Russian aggression

День поезії та творчого мислення

Щорічно 19 квітня світ відзначає творче й натхненне свято – День поезії та творчого мислення.

День поезії та творчого мислення вшановує силу людської уяви та магію слова, це свято нагадує нам, що творчість - не просто хобі, а рушійна сила прогресу, інновацій та глибокого розуміння суспільства. Поезія, як найвища форма вираження думки, стає тим містком, де свідоме зустрічається з імпульсивним, відкриваючи істини, які важко передати звичайною мовою.

День рисових кульок

19 квітня світ відзначає День рисових кульок — це свято присвячене одній із найвідоміших страв японської кухні — онігірі. Це свято найпопулярнішого делікатесу Японії.

Перші згадки про рисові кульки, які тоді називали тонджікі, з’явилися ще в період Хеян. Вони були незамінною їжею для подорожей та пікніків.

Японська назва страви — онігірі, що походить від дієслова, яке означає "стискати" або "триматися за щось". Це ідеально описує спосіб приготування та споживання страви.

У давнину онігірі використовували як герметичну упаковку. Рис, змочений оцтом, створював щільну оболонку, яка дозволяла зберігати та захищати м’ясо всередині від псування.

День поширення інформації про вроджену діафрагмальну грижу

19 квітня світ відзначає День поширення інформації про вроджену діафрагмальну грижу. Це день підтримки тисяч сімей, чиї діти зіткнулися з цим складним діагнозом, а також час для глобального об’єднання заради порятунку життів.

День оновлення ваших цілей

Квітень — це ідеальний момент для аналізу та переоцінки. Зупиніться й подивіться, де ви перебуваєте зараз. Саме тому 19 квітня світ відзначає День оновлення ваших цілей. Це свято — дата-нагадування в календарі, для кожного, хто прагне стати кращою версією себе, особливо в питаннях здоров’я, добробуту та особистої ефективності.

Народилися в цей день:

125 років від дня народження Миколи Андрійовича Рокицького (1901-1944), українського художника, монументаліста, учня Михайла Бойчука;

95 років від дня народження Ростислава Івановича Доценка (1931-2012), українського літературознавця, критика, есеїста, перекладача, учасника руху опору;

90 років від дня народження Григорія Григоровича Кияшка (1936), українського письменника, прозаїка.

Ще цього дня:

1917 — Всеукраїнський національний конгрес визнав Центральну Раду найвищим органом влади в Україні;

1920 — Вітання "Слава Україні!" було офіційно запроваджене в українській армії;

1992 — Верховною Радою Вірменії прийнятий Герб Вірменії;

1999 — У Берліні відбулось офіційне відкриття Рейхстагу як нового місця засідань парламенту Німеччини;

2000 — У Румунії поблизу села Рошія-Монтане відкрите найбільше в Європі родовище золота (до 300 т золота і 1600 т срібла), розробки заблоковано парламентом після масових протестів з екологічних, історико-культурних і туристичних міркувань;

2005 — Бенедикт XVI став 265-м Папою Римським.

Церковне свято

Преподобного Івана Старопечерника

19 квітня віряни вшановують пам’ять преподобного Івана Старопечерника. Святий, який жив у XIII столітті в Палестині. Був священником, монахом. Ще в юності вирішив присвятити своє життя Богу, а тому прийняв постриг в досить ранньому віці. Під час відвідин Святої Землі побачив він монастир недалеко від Єрусалима. Там його висвятили на священника, бо побачили в ньому дух молитви. А назвали його Старопечерником, бо він жив в старому монастирі святого Харитона, церква якого розташовувалася в печері.

Антипасха

Антипасха відзначається у наступну неділю після Великодня, тобто на 8-й день. Історично Антипасха виникла в часи Ісуса Христа та пов’язана з його другою появою перед апостолами після розп’яття. Оскільки апостол Фома не був присутній при явленні у день воскресіння, він засумнівався у можливості такого дива та вимагав підтвердження, яке і сталося саме цього дня. Тому інша назва свята – Фомина неділя. Слово ж "Антипасха" має грецьке коріння та вживається у значенні "замість Пасхи, друга Пасха, доповнення до Пасхи". Воно символізує оновлення Великоднього свята.

Іменини:

Віктор, Георгій, Іван, Семен.

З прикмет цього дня:

Тихий день без вітру і дощу віщує хороший урожай раннього зерна; на березі вже з'явилося листя - пора садити картоплю; якщо дощить, то червень буде посушливим; під час заходу сонця небо помаранчевого кольору - до посухи, червоного - до дощів.

