Папа Лев XIV заявив, що не зацікавлений у суперечці з Трампом щодо війни в Ірані – ЗМІ

Папа Лев XIV заявив, що він не зацікавлений у суперечці з президентом США Дональдом Трампом щодо війни з Іраном, але він продовжуватиме проповідувати євангельське послання миру, повідомив портал Politico у суботу.

Лев XIV заявив про це журналістам на борту папського літака під час перельоту з Камеруну до Анголи в рамках його 11-денного візиту до країн Африки.

Папа висловився щодо дискусій навколо критики Трампом його мирного послання, наголосивши, що його проповіді не спрямовані проти Трампа, а відображають загальне євангельське послання миру.

"Існує певна версія подій, яка не є точною в усіх своїх аспектах, але це через політичну ситуацію, що склалася, коли в перший день поїздки президент Сполучених Штатів зробив деякі коментарі щодо моєї особи", – цитує заяву Лева XIV Politico.

"Ватикан наголосив, що, проповідуючи про мир, Лев має на увазі всі війни, які спустошують планету, а не лише конфлікт в Ірані", – пише Politico.

Лев XIV "зазначив, що його висловлювання, в яких він різко виступив проти "купки тиранів", що спустошують Землю війнами та експлуатацією, були написані два тижні тому, задовго до того, як почалася критика з боку Трампа".

"Проте, як це часто буває, це сприйняли так, ніби я знову намагався вступити в суперечку з президентом, що мені зовсім не вигідно", – цитує Politico заяву Лева XIV.

