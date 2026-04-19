Інтерфакс-Україна
Події
06:50 19.04.2026

Папа Лев XIV заявив, що не зацікавлений у суперечці з Трампом щодо війни в Ірані – ЗМІ

2 хв читати

Папа Лев XIV заявив, що він не зацікавлений у суперечці з президентом США Дональдом Трампом щодо війни з Іраном, але він продовжуватиме проповідувати євангельське послання миру, повідомив портал Politico у суботу.

Лев XIV заявив про це журналістам на борту папського літака під час перельоту з Камеруну до Анголи в рамках його 11-денного візиту до країн Африки.

Папа висловився щодо дискусій навколо критики Трампом його мирного послання, наголосивши, що його проповіді не спрямовані проти Трампа, а відображають загальне євангельське послання миру.

"Існує певна версія подій, яка не є точною в усіх своїх аспектах, але це через політичну ситуацію, що склалася, коли в перший день поїздки президент Сполучених Штатів зробив деякі коментарі щодо моєї особи", – цитує заяву Лева XIV Politico.

"Ватикан наголосив, що, проповідуючи про мир, Лев має на увазі всі війни, які спустошують планету, а не лише конфлікт в Ірані", – пише Politico.

Лев XIV "зазначив, що його висловлювання, в яких він різко виступив проти "купки тиранів", що спустошують Землю війнами та експлуатацією, були написані два тижні тому, задовго до того, як почалася критика з боку Трампа".

"Проте, як це часто буває, це сприйняли так, ніби я знову намагався вступити в суперечку з президентом, що мені зовсім не вигідно", – цитує Politico заяву Лева XIV.

Джерело: https://www.politico.com/news/2026/04/18/pope-leo-xiv-says-not-in-my-interest-at-all-to-debate-trump-but-will-keep-preaching-peace-00879925

Теги: #сша #заява #трамп #папа #ватикан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:15 19.04.2026
Україна закликає США поновити санкції щодо російської нафти – Стефанішина

Україна закликає США поновити санкції щодо російської нафти – Стефанішина

12:17 18.04.2026
В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

11:44 18.04.2026
Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

09:05 18.04.2026
Іран заявив, що не передаватиме збагачений уран США, попри заяви Трампа щодо домовленості про його вилучення

Іран заявив, що не передаватиме збагачений уран США, попри заяви Трампа щодо домовленості про його вилучення

07:51 18.04.2026
Іран заявив про значні розбіжності зі США щодо умов потенційної угоди та припинення вогню

Іран заявив про значні розбіжності зі США щодо умов потенційної угоди та припинення вогню

22:44 17.04.2026
Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

06:50 17.04.2026
Трамп розкритикував суддю, який заблокував будівництво бальної зали в Білому домі

Трамп розкритикував суддю, який заблокував будівництво бальної зали в Білому домі

21:38 16.04.2026
Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

Трамп назвав "жахливою" атаку РФ по Україні

22:48 13.04.2026
Мадяр заявив про намір зустрітися із Зеленським та налагодити відносини з Україною – ЗМІ

Мадяр заявив про намір зустрітися із Зеленським та налагодити відносини з Україною – ЗМІ

08:56 13.04.2026
Трамп різко розкритикував Папу Римського за його позицію щодо Ірану

Трамп різко розкритикував Папу Римського за його позицію щодо Ірану

ВАЖЛИВЕ

Службове розслідування щодо дій патрульних поліцейських під час теракту в Києві розпочато – Нацполіція

Очільник МВС доручив провести розслідування дій поліцейських під час теракту в Києві

Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА в Чернігові – ОВА

Стрілець убив батька й матір і поранив дитину – Генпрокурор

СБУ кваліфікувала розстріл людей у Києві як теракт

ОСТАННЄ

Російський дрон влучив у цивільний автомобіль у Херсоні: одна людина загинула, ще дві – травмовані

ВМС ЗСУ уразили "Нептунами" корпус заводу "Атлант Аэро" в Таганрозі

Службове розслідування щодо дій патрульних поліцейських під час теракту в Києві розпочато – Нацполіція

Очільник МВС доручив провести розслідування дій поліцейських під час теракту в Києві

Послаблення санкцій проти РФ зміцнює ілюзію можливості продовжувати війну – Зеленський

Одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області

Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА в Чернігові – ОВА

Сили безпілотних систем уразили за добу 1384 ворожі цілі

Захисники України в ніч на 19 квітня знищили або подавили 203 з 236 засобів повітряного нападу росіян

Генштаб зафіксував упродовж доби 153 бойові зіткнення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА