Остаточні результати виборів в Угорщині: "Тиса" здобула дві третини місць в парламенті

Національна виборча комісія Угорщини (NVI) оголосила остаточні результати виборів до парламенту країни, за якими партія "Тиса" отримала конституційну більшість: дві третини місць. Результати опубліковано на офіційному веб-сайті NVI.

Після обробки всіх бюлетенів встановлено, що очолювана Петером Мадяром партія "Тиса" здобула 141 мандат зі 199, що дає можливість утворити монобільшість і самостійно сформувати уряд.

Правлячий блок партії "Фідес" Орбана і Християнсько-демократичної народної партії, отримав 52 мандати.

6 депутатів представлятимуть партію "Наша батьківщина" (Mi Hazánk)

Окрім того зафіксовано найвищу в історії парламентських виборів в Угорщині явку виборців – 78,99%.

