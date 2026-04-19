Інтерфакс-Україна
Події
05:59 19.04.2026

Остаточні результати виборів в Угорщині: "Тиса" здобула дві третини місць в парламенті

1 хв читати
Національна виборча комісія Угорщини (NVI) оголосила остаточні результати виборів до парламенту країни, за якими партія "Тиса" отримала конституційну більшість: дві третини місць. Результати опубліковано на офіційному веб-сайті NVI.

Після обробки всіх бюлетенів встановлено, що  очолювана Петером Мадяром партія "Тиса" здобула 141 мандат зі 199, що дає можливість утворити монобільшість і самостійно сформувати уряд.

Правлячий блок партії "Фідес" Орбана і Християнсько-демократичної народної партії, отримав 52 мандати. 

6 депутатів представлятимуть партію  "Наша батьківщина" (Mi Hazánk)

Окрім того зафіксовано найвищу в історії парламентських виборів в Угорщині явку виборців – 78,99%.

Джерело:https://vtr.valasztas.hu/ogy2026

Теги: #угорщина #вибори #результати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА