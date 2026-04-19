05:15 19.04.2026

Україна закликає США поновити санкції щодо російської нафти – Стефанішина

Україна закликає США поновити санкції щодо російської нафти та нафтопродуктів, заявила Надзвичайний та повноважний посол України в США Ольга Стефанішина у двох, присвячених питанню постах на платформі X в суботу.

"1/2 

Не можна допустити, щоб Росія отримувала вигоду від дій свого союзника – Ірану. Ми закликаємо адміністрацію США поновити санкції щодо російської нафти та нафтопродуктів. У наших спільних інтересах – обмежити фінансування, яке Росія використовує для своїх атак на Україну та для підтримки супротивників США", – написала Стефанішина у першому із двох повідомлень.

"2/2 

Якщо Росія побачить, що дестабілізація та розпалювання війни приносять користь, нові проблеми у світі не забаряться. Примітно, що представник Росії вже назвав призупинення санкцій щодо нафти "співпрацею", – наголосила посол України в США в другій частині повідомлення.

Джерело: https://x.com/StefanishynaO/status/2045553542618857975?s=20

https://x.com/StefanishynaO/status/2045553540689539129?s=20

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:19 19.04.2026
Послаблення санкцій проти РФ зміцнює ілюзію можливості продовжувати війну – Зеленський

Послаблення санкцій проти РФ зміцнює ілюзію можливості продовжувати війну – Зеленський

06:50 19.04.2026
Папа Лев XIV заявив, що не зацікавлений у суперечці з Трампом щодо війни в Ірані – ЗМІ

Папа Лев XIV заявив, що не зацікавлений у суперечці з Трампом щодо війни в Ірані – ЗМІ

12:17 18.04.2026
В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

11:59 18.04.2026
В СБС заявляють, що РФ несе $100 млн втрат щоденно через атаки по нафтовій інфраструктурі

В СБС заявляють, що РФ несе $100 млн втрат щоденно через атаки по нафтовій інфраструктурі

09:05 18.04.2026
Іран заявив, що не передаватиме збагачений уран США, попри заяви Трампа щодо домовленості про його вилучення

Іран заявив, що не передаватиме збагачений уран США, попри заяви Трампа щодо домовленості про його вилучення

07:51 18.04.2026
Іран заявив про значні розбіжності зі США щодо умов потенційної угоди та припинення вогню

Іран заявив про значні розбіжності зі США щодо умов потенційної угоди та припинення вогню

07:20 18.04.2026
OFAC продовжив дію генеральної ліцензії на продаж, доставку та розвантаження російської нафти до 16 травня

OFAC продовжив дію генеральної ліцензії на продаж, доставку та розвантаження російської нафти до 16 травня

06:55 18.04.2026
Окупанти за добу втратили 1080 осіб та 180 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1080 осіб та 180 од. спецтехніки – Генштаб

19:59 17.04.2026
Міністерка оборони Нідерландів відвідала постачальника дронів та ракет Destinus після погроз РФ

Міністерка оборони Нідерландів відвідала постачальника дронів та ракет Destinus після погроз РФ

18:53 17.04.2026
Нафта впала на заявах щодо Близького Сходу, Brent торгується близько $88,8 за барель

Нафта впала на заявах щодо Близького Сходу, Brent торгується близько $88,8 за барель

ВАЖЛИВЕ

Службове розслідування щодо дій патрульних поліцейських під час теракту в Києві розпочато – Нацполіція

Очільник МВС доручив провести розслідування дій поліцейських під час теракту в Києві

Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА в Чернігові – ОВА

Стрілець убив батька й матір і поранив дитину – Генпрокурор

СБУ кваліфікувала розстріл людей у Києві як теракт

ОСТАННЄ

Російський дрон влучив у цивільний автомобіль у Херсоні: одна людина загинула, ще дві – травмовані

ВМС ЗСУ уразили "Нептунами" корпус заводу "Атлант Аэро" в Таганрозі

Службове розслідування щодо дій патрульних поліцейських під час теракту в Києві розпочато – Нацполіція

Очільник МВС доручив провести розслідування дій поліцейських під час теракту в Києві

Одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області

Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА в Чернігові – ОВА

Сили безпілотних систем уразили за добу 1384 ворожі цілі

Захисники України в ніч на 19 квітня знищили або подавили 203 з 236 засобів повітряного нападу росіян

Генштаб зафіксував упродовж доби 153 бойові зіткнення

Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців – Генштаб

