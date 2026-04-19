Україна закликає США поновити санкції щодо російської нафти – Стефанішина

Україна закликає США поновити санкції щодо російської нафти та нафтопродуктів, заявила Надзвичайний та повноважний посол України в США Ольга Стефанішина у двох, присвячених питанню постах на платформі X в суботу.

Не можна допустити, щоб Росія отримувала вигоду від дій свого союзника – Ірану. Ми закликаємо адміністрацію США поновити санкції щодо російської нафти та нафтопродуктів. У наших спільних інтересах – обмежити фінансування, яке Росія використовує для своїх атак на Україну та для підтримки супротивників США", – написала Стефанішина у першому із двох повідомлень.

Якщо Росія побачить, що дестабілізація та розпалювання війни приносять користь, нові проблеми у світі не забаряться. Примітно, що представник Росії вже назвав призупинення санкцій щодо нафти "співпрацею", – наголосила посол України в США в другій частині повідомлення.

Джерело: https://x.com/StefanishynaO/status/2045553542618857975?s=20

https://x.com/StefanishynaO/status/2045553540689539129?s=20