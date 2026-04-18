Інтерфакс-Україна
Події
22:15 18.04.2026

Сили оборони відбили з початку доби 135 ворожих атак – Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 135 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 суботи.

"Сьогодні ворог здійснив 47 авіаційних ударів, скинув 135 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6140 дронів-камікадзе та здійснив 2553 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Костянтинівському та Покровському напрямках, де агресор здійснив відповідно 17 та 23 штурмові та наступальні дії. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/37452

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

ВАЖЛИВЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА