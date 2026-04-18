21:22 18.04.2026

Стрілець убив батька й матір і поранив дитину – Генпрокурор

Серед загиблих від рук стрільця-терориста у Києві матір і батько хлопчика, якого нападник поранив, повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у власному Телеграм-каналі у суботу.

"За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт, що призвів до загибелі людей. Встановлено особу стрільця – це чоловік 1968 року народження, який використовував зареєстровану вогнепальну зброю", – повідомив Генпрокурор.

"Внаслідок нападу загинули шестеро осіб. Серед них – чоловік, який помер на місці події, та жінка, яка від отриманих поранень померла в лікарні. Їхній син 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває у дитячому медичному закладі, де йому надається необхідна допомога", – розповів Кравченко у Телеграмі.

За його інформацією, досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. У взаємодії зі Службою безпеки України та Національною поліцією України "вживаються всі необхідні заходи для встановлення обставин злочину, а також мотивів його вчинення".

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:09 18.04.2026
СБУ кваліфікувала розстріл людей у Києві як теракт

20:35 18.04.2026
Зеленський щодо стрілянини у Києві: В роботі у слідчих кілька версій

18:57 18.04.2026
Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

18:47 18.04.2026
В Києві підтверджено 5 загиблих внаслідок стрілянини, 10 людей поранені – Зеленський

18:20 18.04.2026
Стрільця в Києві ліквідували під час затримання – Клименко

18:12 18.04.2026
В Києві підтверджено двоє загиблих, п'ятеро поранені – Кличко

18:03 18.04.2026
Серед постраждалих внаслідок стрілянини в Києві є дитина – Кличко

17:17 18.04.2026
В Києві невідомий відкрив стрілянину по людях, є загиблий і поранені – поліція

10:33 17.04.2026
Співвласник тютюнової компанії на Полтавщині перетворив легальний завод на підпільний цех – генпрокурор

21:24 16.04.2026
Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

