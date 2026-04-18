Стрілець убив батька й матір і поранив дитину – Генпрокурор

Серед загиблих від рук стрільця-терориста у Києві матір і батько хлопчика, якого нападник поранив, повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у власному Телеграм-каналі у суботу.

"За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт, що призвів до загибелі людей. Встановлено особу стрільця – це чоловік 1968 року народження, який використовував зареєстровану вогнепальну зброю", – повідомив Генпрокурор.

"Внаслідок нападу загинули шестеро осіб. Серед них – чоловік, який помер на місці події, та жінка, яка від отриманих поранень померла в лікарні. Їхній син 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває у дитячому медичному закладі, де йому надається необхідна допомога", – розповів Кравченко у Телеграмі.

За його інформацією, досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. У взаємодії зі Службою безпеки України та Національною поліцією України "вживаються всі необхідні заходи для встановлення обставин злочину, а також мотивів його вчинення".