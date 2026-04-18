СБУ кваліфікувала розстріл людей у Києві як теракт

СБУ кваліфікує розстріл цивільних у Голосіївському районі Києва як теракт, досудове розслідування триває, повідомив офіційний Телеграм-канал Служби безпеки України у суботу ввечері.

"Слідчі Служби безпеки України кваліфікували розстріл цивільних і взяття заручників у Голосіївському районі міста Києва як терористичний акт", – сказано в повідомленні СБУ, в також, що за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей).

"Як свідчить наявна інформація, злочин вчинив чоловік 1968 року народження, який був озброєний зареєстрованою вогнепальною зброєю. Від його дій загинуло уже 6 осіб, ще 7 людей, за попередніми даними, гопіталізовані із пораненнями і травмами різного ступеню", – поінформувала СБУ у Телеграмі.

Досудове розслідування відбувається за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

"СБУ, Нацполіція і прокуратура вживають комплексні заходи, щоб встановити усі обставини інциденту, в тому числі можливі мотиви стрільця. Про подальший перебіг розслідування будемо інформувати додатково", – повідомила СБУ.