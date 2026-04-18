Інтерфакс-Україна
Події
21:09 18.04.2026

СБУ кваліфікувала розстріл людей у Києві як теракт

1 хв читати
СБУ кваліфікувала розстріл людей у Києві як теракт

СБУ кваліфікує розстріл цивільних у Голосіївському районі Києва як теракт, досудове розслідування триває, повідомив офіційний Телеграм-канал Служби безпеки України у суботу ввечері.

"Слідчі Служби безпеки України кваліфікували розстріл цивільних і взяття заручників у Голосіївському районі міста Києва як терористичний акт", – сказано в повідомленні СБУ, в також, що за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що  призвів до загибелі людей).

"Як свідчить наявна інформація, злочин вчинив чоловік 1968 року народження, який був озброєний зареєстрованою вогнепальною зброєю. Від його дій загинуло уже 6 осіб, ще 7 людей, за попередніми даними, гопіталізовані із пораненнями і травмами різного ступеню", – поінформувала СБУ у Телеграмі. 

Досудове розслідування відбувається за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. 

"СБУ, Нацполіція і прокуратура вживають комплексні заходи, щоб встановити усі обставини інциденту, в тому числі можливі мотиви стрільця. Про подальший перебіг розслідування будемо інформувати додатково", – повідомила СБУ.

 

Теги: #кваліфікація #сбу #стрілянина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:22 18.04.2026
Стрілець убив батька й матір і поранив дитину – Генпрокурор

Стрілець убив батька й матір і поранив дитину – Генпрокурор

20:35 18.04.2026
Зеленський щодо стрілянини у Києві: В роботі у слідчих кілька версій

Зеленський щодо стрілянини у Києві: В роботі у слідчих кілька версій

18:57 18.04.2026
Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

18:47 18.04.2026
В Києві підтверджено 5 загиблих внаслідок стрілянини, 10 людей поранені – Зеленський

В Києві підтверджено 5 загиблих внаслідок стрілянини, 10 людей поранені – Зеленський

18:20 18.04.2026
Стрільця в Києві ліквідували під час затримання – Клименко

Стрільця в Києві ліквідували під час затримання – Клименко

18:12 18.04.2026
В Києві підтверджено двоє загиблих, п'ятеро поранені – Кличко

В Києві підтверджено двоє загиблих, п'ятеро поранені – Кличко

18:03 18.04.2026
Серед постраждалих внаслідок стрілянини в Києві є дитина – Кличко

Серед постраждалих внаслідок стрілянини в Києві є дитина – Кличко

17:17 18.04.2026
В Києві невідомий відкрив стрілянину по людях, є загиблий і поранені – поліція

В Києві невідомий відкрив стрілянину по людях, є загиблий і поранені – поліція

14:17 18.04.2026
В СБУ заявили про ураження в Криму трьох кораблів ВМС РФ, РЛС і логістики ворога

В СБУ заявили про ураження в Криму трьох кораблів ВМС РФ, РЛС і логістики ворога

17:38 17.04.2026
Правоохоронці затримали заступника командира 58 окремої мотопіхотної бригади

Правоохоронці затримали заступника командира 58 окремої мотопіхотної бригади

ВАЖЛИВЕ

Службове розслідування щодо дій патрульних поліцейських під час теракту в Києві розпочато – Нацполіція

Очільник МВС доручив провести розслідування дій поліцейських під час теракту в Києві

Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА в Чернігові – ОВА

Стрілець убив батька й матір і поранив дитину – Генпрокурор

Зеленський щодо стрілянини у Києві: В роботі у слідчих кілька версій

ОСТАННЄ

Російський дрон влучив у цивільний автомобіль у Херсоні: одна людина загинула, ще дві – травмовані

ВМС ЗСУ уразили "Нептунами" корпус заводу "Атлант Аэро" в Таганрозі

Службове розслідування щодо дій патрульних поліцейських під час теракту в Києві розпочато – Нацполіція

Очільник МВС доручив провести розслідування дій поліцейських під час теракту в Києві

Послаблення санкцій проти РФ зміцнює ілюзію можливості продовжувати війну – Зеленський

Одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області

Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА в Чернігові – ОВА

Сили безпілотних систем уразили за добу 1384 ворожі цілі

Захисники України в ніч на 19 квітня знищили або подавили 203 з 236 засобів повітряного нападу росіян

Генштаб зафіксував упродовж доби 153 бойові зіткнення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА