20:35 18.04.2026

Зеленський щодо стрілянини у Києві: В роботі у слідчих кілька версій

Зеленський щодо стрілянини у Києві: В роботі у слідчих кілька версій

Міністр внутрішніх справ України, Служба безпеки України та Генеральний прокурор України будуть інформувати суспільство про всі деталі, які будуть з'ясовані щодо чоловіка, який влаштував стрілянину в Києві. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у офіційному Телеграм-каналі увечері суботи.

"Слідчі Національної поліції та СБУ ведуть зараз розслідування всіх обставин нападу в Києві на звичайних людей. Нападник був ліквідований. Він тримав заручників і одного із заручників, на жаль, убив. Чотирьох людей він убив просто на вулиці. Ще одна жінка померла в лікарні: важке поранення. Мої співчуття рідним та близьким загиблих", – йдеться у повідомленні президента в Телеграмі. 

"Чотирьох заручників вдалося врятувати. Станом на цей час відомо, що 14 людей були поранені. Цифра, на жаль, може збільшитись: люди ще звертаються по допомогу. Серед поранених хлопчик, йому 12 років", – додав Зеленський.

Також президент підтвердив інформацію, що нападник підпалив квартиру, перед тим як вийти зі зброєю на вулицю, а також те, що раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності, довго жив на Донеччині, в народився в Росії.

"Зараз з'ясовується все, що може бути про нього відомо і чому він таке наробив. Треба перевірити кожну деталь. В роботі у слідчих кілька версій. Усі його електронні пристрої, телефон, усі зв'язки будуть перевірені. Міністр внутрішніх справ України, Служба безпеки України та Генеральний прокурор України будуть інформувати суспільство. Уся перевірена інформація має бути надана нашим людям", – заявив Зеленський у Телеграм-каналі.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:22 18.04.2026
Стрілець убив батька й матір і поранив дитину – Генпрокурор

Стрілець убив батька й матір і поранив дитину – Генпрокурор

21:09 18.04.2026
СБУ кваліфікувала розстріл людей у Києві як теракт

СБУ кваліфікувала розстріл людей у Києві як теракт

18:57 18.04.2026
Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

18:47 18.04.2026
В Києві підтверджено 5 загиблих внаслідок стрілянини, 10 людей поранені – Зеленський

В Києві підтверджено 5 загиблих внаслідок стрілянини, 10 людей поранені – Зеленський

18:20 18.04.2026
Стрільця в Києві ліквідували під час затримання – Клименко

Стрільця в Києві ліквідували під час затримання – Клименко

18:12 18.04.2026
В Києві підтверджено двоє загиблих, п'ятеро поранені – Кличко

В Києві підтверджено двоє загиблих, п'ятеро поранені – Кличко

18:03 18.04.2026
Серед постраждалих внаслідок стрілянини в Києві є дитина – Кличко

Серед постраждалих внаслідок стрілянини в Києві є дитина – Кличко

17:17 18.04.2026
В Києві невідомий відкрив стрілянину по людях, є загиблий і поранені – поліція

В Києві невідомий відкрив стрілянину по людях, є загиблий і поранені – поліція

19:50 17.04.2026
Трамп: Очікую укладення угоди з Іраном упродовж одного або двох днів

Трамп: Очікую укладення угоди з Іраном упродовж одного або двох днів

21:24 16.04.2026
Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

