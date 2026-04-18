Зеленський щодо стрілянини у Києві: В роботі у слідчих кілька версій

Міністр внутрішніх справ України, Служба безпеки України та Генеральний прокурор України будуть інформувати суспільство про всі деталі, які будуть з'ясовані щодо чоловіка, який влаштував стрілянину в Києві. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у офіційному Телеграм-каналі увечері суботи.

"Слідчі Національної поліції та СБУ ведуть зараз розслідування всіх обставин нападу в Києві на звичайних людей. Нападник був ліквідований. Він тримав заручників і одного із заручників, на жаль, убив. Чотирьох людей він убив просто на вулиці. Ще одна жінка померла в лікарні: важке поранення. Мої співчуття рідним та близьким загиблих", – йдеться у повідомленні президента в Телеграмі.

"Чотирьох заручників вдалося врятувати. Станом на цей час відомо, що 14 людей були поранені. Цифра, на жаль, може збільшитись: люди ще звертаються по допомогу. Серед поранених хлопчик, йому 12 років", – додав Зеленський.

Також президент підтвердив інформацію, що нападник підпалив квартиру, перед тим як вийти зі зброєю на вулицю, а також те, що раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності, довго жив на Донеччині, в народився в Росії.

"Зараз з'ясовується все, що може бути про нього відомо і чому він таке наробив. Треба перевірити кожну деталь. В роботі у слідчих кілька версій. Усі його електронні пристрої, телефон, усі зв'язки будуть перевірені. Міністр внутрішніх справ України, Служба безпеки України та Генеральний прокурор України будуть інформувати суспільство. Уся перевірена інформація має бути надана нашим людям", – заявив Зеленський у Телеграм-каналі.