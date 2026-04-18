19:56 18.04.2026

Квитки на СВ міжнародних поїздів подорожчали орієнтовно на 20%

Квитки на СВ міжнародних поїздів подорожчали орієнтовно на 20%

Тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів з 18 квітня 2026 року зросли орієнтовно на 20%, відповідна індексація передбачена наказом Міністерства розвитку громад та територій "Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід – Захід" №544 від 17 березня цього року, який набув чинності.

"Саме місця у вагонах СВ міжнародних поїздів традиційно викуповуються найшвидше, що свідчить про підвищений і частково незадоволений попит у цьому сегменті", – прокоментувало це рішення Мінрозвитку на сайті у суботу.

Наголошується, що вартість проїзду в інших вагонах (1 та 2 класи "Інтерсіті", купе) залишиться без змін.

Згідно з новими цінами, квиток в СВ Київ-Хелм тепер коштує 5,59 тис. грн, тоді як купе – 3,09 тис. грн, Київ-Перемишль – відповідно 4,46 тис. та 2,59 тис.

 

 

