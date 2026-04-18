Сибіга і держміністр з європейських справ Ірландії Бірн обговорили посилення санкційного тиску на РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з державним міністром з європейських справ та оборони Ірландії Томасом Бірном.

"Ми обговорили майбутнє головування Ірландії в ЄС та важливість того, щоб питання України залишалося одним із пріоритетних у порядку денному ЄС", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Зокрема сторони зосередилися на питаннях посилення санкційного тиску на Росію, відкриття переговорних кластерів та розблокування кредиту на суму 90 млрд євро, а також на інших ключових пріоритетах.

"Ми домовилися й надалі тісно координувати наші дії", – резюмував міністр.