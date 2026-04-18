Інтерфакс-Україна
Події
19:53 18.04.2026

Сибіга і держміністр з європейських справ Ірландії Бірн обговорили посилення санкційного тиску на РФ

Фото: https://x.com/andrii_sybiha/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з державним міністром з європейських справ та оборони Ірландії Томасом Бірном.

"Ми обговорили майбутнє головування Ірландії в ЄС та важливість того, щоб питання України залишалося одним із пріоритетних у порядку денному ЄС", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Зокрема сторони зосередилися на питаннях посилення санкційного тиску на Росію, відкриття переговорних кластерів та розблокування кредиту на суму 90 млрд євро, а також на інших ключових пріоритетах.

"Ми домовилися й надалі тісно координувати наші дії", – резюмував міністр.

 

Теги: #міністри #зустріч #ірландія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:21 17.04.2026
Сибіга обговорив з головою МЗС Туреччини розвиток стратегічного партнерства та мирні ініціативи

13:46 17.04.2026
Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

22:18 16.04.2026
Свириденко: Україна та МВФ домовилися зберегти гнучкість у виконанні структурних маяків в умовах війни

22:28 15.04.2026
Свириденко обговорила з міністром фінансів США Бессентом фінансову та енергетичну ситуацію в Україні

22:19 15.04.2026
Зеленський: Україна та Італія обговорили оборонну співпрацю, посилення ППО та підготовку Drone Deal

22:48 13.04.2026
Мадяр заявив про намір зустрітися із Зеленським та налагодити відносини з Україною – ЗМІ

21:27 11.04.2026
Зеленський та Мелоні проведуть зустріч у Римі наступної середи

05:11 10.04.2026
Російський посланець Дмитрієв перебуває у США для обговорення України та економічної співпраці з США – ЗМІ

11:38 09.04.2026
Зеленський: Я готовий зустрітися з Путіним, але не в Москві і не в Києві

09:00 09.04.2026
Рютте: Трамп "відверто розчарований" відмовою деяких союзників приєднатися до військових зусиль проти Ірану

ВАЖЛИВЕ

У лікарні померла жінка, поранена внаслідок стрілянини в Києві – Кличко

Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

В Києві підтверджено 5 загиблих внаслідок стрілянини, 10 людей поранені – Зеленський

Стрільця в Києві ліквідували під час затримання – Клименко

В Києві підтверджено двоє загиблих, п'ятеро поранені – Кличко

ОСТАННЄ

Квитки на СВ міжнародних поїздів подорожчали орієнтовно на 20%

Зіткнення потягів на Вінничині відбулося з вини машиніста тепловоза – Укрзалізниця

Безпілотники Нацгвардії знищили російський ТОС-1А "Солнцепьок" – Півненко

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує запровадити єдиний маршрут підтримки ВПО

У лікарні померла жінка, поранена внаслідок стрілянини в Києві – Кличко

Стрілець в Києві використовував зареєстровану зброю – Клименко

Кількість постраждалих в Києві зросла до 15 осіб – Кличко

На Нікопольщині внаслідок обстрілів постраждали 5 людей

Нападником, який вбив 5 людей в Києві, виявився уродженець Росії – генпрокурор

В Києві підтверджено 5 загиблих внаслідок стрілянини, 10 людей поранені – Зеленський

