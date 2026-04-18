Зіткнення потягів на Вінничині відбулося з вини машиніста тепловоза – Укрзалізниця

Фото: https://t.me/UkrzalInfo

За попередньою інформацією, бічне зіткнення тепловоза приватного кар'єру з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" сполученням Київ – Перемишль сталося з вини машиніста тепловоза, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Попередньо можемо констатувати, що бічне зіткнення тепловоза власності приватного кар'єра сталося з вини машиніста, який виїхав на забороняючий сигнал перед пасажирським "Інтерсіті+". Ретельне розслідування триває, пошкоджений поїзд вже оглядається спеціалістами Укрзалізниці та Hyundai Rotem", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що на обсягу руху ця подія не позначиться: резервний поїзд закриє "прогалину", скасувань рейсів не планується.

Всі 576 пасажирів "Інтерсіті+" завершили пересадку на резервний швидкісний поїзд, який домчав із Києва.

"Рейс 715 до Перемишля буде максимально пришвидшено в дорозі і на кордоні, всі пересадки намагатимемося максимально дотримати. А по Хмельницькому наші друзі з World Central Kitchen вже підготували для пасажирів "Залізні перекуси"", – повідомили в Укрзалізниці.

Як повідомлялося, у Вінницькій області на станції Браїлів в суботу, 18 квітня, сталося зіткнення тепловоза та пасажирського потяга.