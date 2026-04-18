Інтерфакс-Україна
19:20 18.04.2026

Безпілотники Нацгвардії знищили російський ТОС-1А "Солнцепьок" – Півненко

Фото: https://t.me/Pivnenko_NGU

Lasar's Group НГУ разом з "Птахами Мадяра" та Nemesis знищили російський ТОС-1А "Солнцепьок", повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко.

"ОЗСП Lasar's Group Національної гвардії України відпрацювали по рідкісній цілі – ТОС-1А "Солнцепьок". Техніку знищили у ворожому тилу на Запорізькому напрямку. Ціль виявила аеророзвідка 414-ї окремої бригади безпілотних систем. "Птахи Мадяра" разом із 412-ю окремою бригадою Nemesis першими завдали ударів по "Солнцепьоку". Колеги здійснили кілька уражень і змусили техніку зупинитися. Після цього на ураження вилетіли дрони Lasar's Group НГУ", – написав Півненко в телеграм-каналі.

Український БПЛА завдав удар, який спричинив детонацію вогнеметної системи.

"Видовищний феєрверк підтвердив, що після відпрацювання "Лазарів" ворожа ціль перетворилася на купу брухту", – резюмував командувач.

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:03 18.04.2026
СБС знищили ворожий "Сонцепьок" на ТОТ Запоріжжя – Бровді

14:03 16.04.2026
У центрі Тернополя під видом реконструкції знищили культурний шар і звели багатоповерхівку – прокуратура

21:05 09.04.2026
Сили оборони уразили низку російських об'єктів, зокрема нафтоперекачувальну станцію та ЗРК Тор – Генштаб ЗСУ

16:57 09.04.2026
Підрозділи Лінії дронів знищують кожну четверту ціль на фронті – Федоров

15:49 26.03.2026
Глава МВС у день Нацгвардії: 114 військовослужбовців НГУ отримали звання Героя України, в тому числі кулеметниця з позивним "Вирва"

20:14 25.03.2026
Кличко вручив відзнаки від столиці бійцям Нацгвардії до Дня НГУ

16:23 24.03.2026
ГУР МО: Знищено пускову установку ракет "Циркон" у Криму

13:18 23.03.2026
15 тис. дронів-перехоплювачів STRILA українського виробництва, профінансованих ФРН, передадуть Нацгвардіі України

11:23 21.03.2026
В суд передано справу посадовців лісгоспу, причетних до знищення 13,5 тис. дерев у Національному парку "Гуцульщина"

06:32 14.03.2026
ВМС ЗС України ліквідували 45 "Шахедів/Гербер"

