Безпілотники Нацгвардії знищили російський ТОС-1А "Солнцепьок" – Півненко

Lasar's Group НГУ разом з "Птахами Мадяра" та Nemesis знищили російський ТОС-1А "Солнцепьок", повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко.

"ОЗСП Lasar's Group Національної гвардії України відпрацювали по рідкісній цілі – ТОС-1А "Солнцепьок". Техніку знищили у ворожому тилу на Запорізькому напрямку. Ціль виявила аеророзвідка 414-ї окремої бригади безпілотних систем. "Птахи Мадяра" разом із 412-ю окремою бригадою Nemesis першими завдали ударів по "Солнцепьоку". Колеги здійснили кілька уражень і змусили техніку зупинитися. Після цього на ураження вилетіли дрони Lasar's Group НГУ", – написав Півненко в телеграм-каналі.

Український БПЛА завдав удар, який спричинив детонацію вогнеметної системи.

"Видовищний феєрверк підтвердив, що після відпрацювання "Лазарів" ворожа ціль перетворилася на купу брухту", – резюмував командувач.