Асоціація прифронтових міст та громад пропонує запровадити єдиний маршрут підтримки ВПО

Асоціація прифронтових міст та громад (АПМГ) напрацювала та передала Кабінету міністрів України пропозиції до Стратегії державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 2030 року, ключовою з яких є запровадження єдиного маршруту підтримки ВПО – системи, яка охоплює всі етапи після переміщення: від первинної допомоги до інтеграції в нову громаду чи повернення.

"Зокрема, пропонується закріплювати за кожним переселенцем відповідального фахівця – соціального менеджера, який супроводжуватиме людину протягом усього маршруту, координуватиме доступ до допомоги, житла, роботи та послуг і забезпечуватиме взаємодію з усіма державними і місцевими інституціями", – йдеться у заяві асоціації, переданій агентству "Інтерфакс-Україна".

У пропозиціях наголошується, що сьогодні статус ВПО мають понад 4,6 млн українців. На думку АПМГ, чинна система підтримки ВПО залишається фрагментованою і не дає результату: житлові, соціальні та економічні інструменти функціонують окремо, без єдиної логіки, а відповідальність розподілена між різними відомствами.

Асоціація підкреслює, що ключовою проблемою залишається відсутність єдиного центру координації державної політики щодо ВПО: рішення формуються і реалізуються різними органами влади без синхронізації, що унеможливлює побудову цілісної системи підтримки.

"Сьогодні людина, яка втратила дім, змушена самостійно проходити складний шлях між різними інституціями – від оформлення допомоги до пошуку житла та роботи. Це не система, а набір розрізнених процедур. Ми пропонуємо побудувати цілісну модель…, в якій держава супроводжує переселенця від моменту переміщення до повноцінної інтеграції в нову громаду та стабільного життя", – наводяться в заяві слова голови асоціації мера Харкова Ігоря Терехова.

АПМГ в пропозиціях до Стратегії державної політики щодо ВПО до 2030 року, яка наразі проходить громадське обговорення, пропонується створити цілісну модель інтеграції – "житло + робота + послуги".

В житловій політиці асоціації виступає за розвиток соціальної та муніципальної оренди, створення житлових фондів, підтримку будівництва нового житла, а також інтеграцію з механізмами компенсації за знищене або втрачене житло.

В частині фінансової політики АПМГ пропонує перейти до моделі, яка враховує реальні умови проживання, безпекову ситуацію та вартість життя, зокрема запровадити обов'язкову щорічну індексацію виплат для ВПО.

Ще один пакет пропозицій стосується прифронтових територій, для яких асоціація хотіла б запровадження спеціального режиму підтримки. Зокрема, йдеться про підвищений рівень фінансування, а також механізм прямої субвенції з державного бюджету на кожну ВПО, яка фактично проживає та отримує послуги у громаді, як базовий інструмент компенсації додаткового навантаження на місцеву соціальну, освітню, медичну та житлово-комунальну інфраструктуру.

Також пропонується суттєво посилити житлові інструменти та стимули для зайнятості і розвитку бізнесу в таких громадах.

На думку АПМГ, відсутність протягом тривалого часу узгодженої державної політики призвела до ситуації, коли значна частина навантаження фактично перекладена на громади.

Окремо наголошується, що політика повернення ВПО має враховувати не лише готовність людини повернутися, а й реальну спроможність громади забезпечити базові умови життя – житло, роботу, доступ до послуг та безпеку. Саме баланс цих факторів має визначати ефективність рішень щодо повернення.

Зазначається, що пропозиції сформовано на основі практичного досвіду громад, які з початку повномасштабної війни забезпечують прийом, розміщення та інтеграцію вимушених переселенців у складних безпекових умовах. До напрацювання очікуваних змін долучилися громади Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Чернігівської, Полтавської та Одеської областей, зокрема Харків, Богодухів, Кривий Ріг, Суми, Первомайськ, Семенівка, Валки, Пісочин, Полтава, а також Тростянець, Путивль, Бахмач, Корюківка, Городня та інші громади.

АПМГ очікує, що напрацьовані пропозиції будуть враховані Урядом при доопрацюванні Стратегії та стануть основою для формування дієвої державної політики, здатної забезпечити реальну інтеграцію ВПО і підтримку громад.

В той же час розрахунки фінансових потреб для реалізації всіх цих пропозицій та джерела таких витрат у заяві відсутні.