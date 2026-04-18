У лікарні померла жінка, поранена внаслідок стрілянини в Києві – Кличко

Кількість загиблих внаслідок стрілянини в Голосіївському районі Києва зросла до шести людей, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Цойно в лікарні померла жінка, яка була в числі 10-ти госпіталізованих поранених стрілком. Її особу встановлюють, жінці було близько 30-ти років. Тобто, загалом в результаті стрілянини вже шестеро загиблих", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Також медики надали допомогу на місці 6 постраждалим. Зокрема, й чотиримісячній дитині, яка отруїлася чадним газом в квартирі поруч з тією, яку до трагедії на вулиці та в супермаркеті підпалив стрілок. Від госпіталізації батьки дитини відмовилися.

Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих і 15 постраждалих, серед них дитина.